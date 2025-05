All’Istituto “Pirandello-S. G. Bosco” di Campobello il secondo premio al Festival “La voce della gioia e della legalità”

22/05/2025 08:55:00

Un importante riconoscimento ha recentemente interessato l’Istituto Comprensivo “Pirandello – S. G. Bosco” ad indirizzo musicale di Campobello di Mazara. Lo scorso 16 maggio, presso il Cine Teatro Imperia di Monreale, gli alunni dell’istituto hanno ottenuto il secondo premio nell’ambito del Festival canoro “La voce della gioia e della legalità”.

Il brano in gara, dal titolo “Vieni con me… 100 passi verso il domani”, è stato scritto e interpretato dagli studenti con la guida dei docenti, proponendo un messaggio legato ai temi della legalità e della cittadinanza. Il progetto ha rappresentato un’opportunità formativa per i partecipanti, contribuendo allo sviluppo delle competenze artistiche e sociali.

L’iniziativa si è svolta in un contesto che ha visto coinvolte numerose scuole, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità attraverso la musica. L’Istituto “Pirandello – S. G. Bosco” ha preso parte all’evento con impegno, portando in scena un lavoro collettivo che ha unito espressione creativa e riflessione civica.

L’esperienza è stata vissuta con interesse da studenti, insegnanti e famiglie. Il risultato ottenuto conferma l’importanza del ruolo educativo della scuola, anche al di fuori dell’ambito strettamente didattico, come spazio in cui si costruiscono esperienze condivise e si affrontano tematiche attuali in modo partecipato.