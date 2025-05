Capaci, 33 anni dopo: il ricordo e le iniziative nel trapanese e in Sicilia

23/05/2025 06:00:00

Il 23 maggio 1992, alle 17:58, una bomba di 500 chili di tritolo squarciò l’autostrada A29 nei pressi di Capaci, spezzando le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Da quella tragica ferita nacque un profondo risveglio civile, una sete di giustizia che ancora oggi anima le piazze e le scuole d’Italia. A 33 anni da quel giorno, la Sicilia — e in particolare Palermo — si ferma per ricordare, ma anche per resistere. La memoria delle vittime si rinnova con cortei, concerti, mostre, alberi piantati in loro onore e una vasta partecipazione di studenti, associazioni e istituzioni, uniti nel grido corale: “La mafia non ha vinto”.

Marsala, i docufilm "Falcone e Borsellino. Il fuoco della Memoria

"In occasione del 23 maggio, anniversario della Strage di Capaci, la sottosezione di Marsala dell'Associazione Nazionale Magistrati, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, organizza un importante momento di riflessione e memoria. Alle ore 10.30, presso il Teatro Impero, sarà proiettato il docufilm “Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria”, un'opera che ripercorre il sacrificio dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi nel 1992 nei tragici attentati di Capaci e via D’Amelio. L'iniziativa si inserisce nel ciclo di eventi promossi dall’ANM per onorare la memoria dei servitori dello Stato caduti durante il periodo stragista, e ribadire l’impegno nella difesa della legalità contro ogni forma di prevaricazione mafiosa. La presidente della sottosezione, Maria Milia, e il segretario, Massimiliano Alagna, sottolineano l’importanza della partecipazione attiva della cittadinanza a questi momenti di commemorazione e consapevolezza civile. L'amministrazione comunale ha concesso il patrocinio del Comune di Marsala per l'iniziativa. Il docufilm “Falcone è scritto e diretto da Ambrogio Crespi, insieme agli sceneggiatori Maria Gabriella Ricotta, Luigi Sarullo e Nino Blando, il racconto intreccia più voci attraverso le quali si ricostruisce la vita umana e professionale dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo.

L'incontro si aprirà con i saluti dei Rappresentanti istituzionali cui seguirà - dopo la proiezione del docufilm - un dibattito che coinvolgerà anche gli studenti degli Istituti Superiori di Marsala e di alcuni comuni limitrofi.

Manifestazione ad Alcamo

L’Amministrazione di Alcamo organizza una cerimonia per ricordare ed onorare la memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta, i poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Alle 10.00 in Piazza Falcone e Borsellino, il Sindaco Domenico Surdi deporrà la Corona per Giovanni Falcone e le vittime della mafia; a seguire, ci sarà l’esecuzione dell’Inno nazionale italiano a cura degli alunni delle classi terze della scuola primaria dell’Istituto Montessori. Saranno presenti il Presidente del Consiglio Saverio Messana, il parroco della Chiesa Madre, don Enzo Santoro e le autorità civili e militari.

Durante la cerimonia i bambini della Montessori, circa 80, presenteranno il momento conclusivo del progetto svolto durante l’anno scolastico, dal titolo “A scuola di legalità”, volto non solo ad accrescere la cultura della legalità ma anche a favorire la conoscenza ed il rispetto delle regole.

“Il 23 Maggio è l’appuntamento per non dimenticare chi ha speso la propria vita in nome della legalità e della giustizia; è nostro dovere di cittadini ed amministratori lavorare in nome della cultura delle regole e della cittadinanza consapevole e, soprattutto, trasmettere alle giovani generazioni la cultura della prevenzione e del contrasto di qualunque forma di illegalità, di sopruso e sopraffazione”, le parole del sindaco Surdi. Infine, nel contesto delle celebrazioni per il 23 maggio, mercoledì 21 alle 19, l’istituto Comprensivo Don Bosco - Rocca presenta al teatro Cielo d’Alcamo “Un concerto ....Cento Passi”.

San Vito Lo Capo

Ecco il programma di venerdì 23! Tra esibizioni, giochi, animazioni, spettacoli, un momento dedicato – come ogni anno – alla commemorazione delle vittime della strage di Capaci col volo di aquiloni a tema. A seguire, ancora uno spettacolo circense e, a chiudere la serata, il concerto dei Foreway.





Schifani dedica anniversari di Falcone, Borsellino e Livatino a giornate per la donazione del sangue

La Regione Siciliana dedica gli anniversari di tre stragi per mano mafiosa alla promozione della vita. Lo stabilisce un decreto del presidente della Regione Renato Schifani, che istituisce tre giornate per la donazione del sangue e del plasma in tutta l'Isola, in coincidenza con il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre, rispettivamente date degli omicidi dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino.

«Abbiamo scelto proprio gli anniversari di questi barbari delitti - ha affermato il presidente Schifani - per istituire tre giornate dedicate a un importante gesto di solidarietà. Un'occasione per onorare la memoria dei tre magistrati, delle loro scorte e di tutte le vittime delle organizzazioni mafiose e per trasmettere ai cittadini, in particolare ai giovani, il valore del loro sacrificio in difesa della giustizia e della legalità, patrimonio che una comunità deve custodire come bene prezioso. Possa il loro ricordo suscitare una maggiore sensibilità nei confronti di chi ha necessità di cure ed essere di ispirazione per un gesto semplice e di puro altruismo come la donazione del sangue, indispensabile per salvare vite umane».



La “Barca della Legalità” approda a Palermo

Ieriì la motovela MareNostrum Dike, salpata da Napoli per il viaggio simbolico Un mare di legalità, ha attraccato al molo trapezoidale del porto di Palermo. Un’imbarcazione un tempo usata dai trafficanti e poi confiscata, ora trasformata in simbolo di giustizia. Oggi 23 maggio, a bordo saliranno 200 studenti siciliani per una giornata all’insegna della memoria e del rispetto per l’ambiente. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18:30, si terrà un incontro presso la Chiesa di Santa Maria della Catena sul tema La cultura del Mare: conoscenza, legalità e tutela. Alle 17:58 verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.

Piazza Orlando e il coinvolgimento delle scuole

Sempre il 23 maggio, a partire dalle 9, piazza Vittorio Emanuele Orlando ospiterà la seconda edizione di Tribunale chiama scuola, promossa da Ordine degli Avvocati, ANM e Rete per la cultura antimafia. Circa 3.000 studenti provenienti da 59 scuole palermitane si alterneranno tra letture e performance musicali. Alle 11:30, si terrà la commemorazione ufficiale in piazza della Memoria con la partecipazione di magistrati, avvocati e delegazioni scolastiche.

Al Giardino della Memoria, un ricordo che cresce

Il Giardino della Memoria di Capaci, fortemente voluto da Tina Montinaro, ospiterà nella mattinata del 23 maggio attività commemorative con laboratori, disegni e foto ricordo a cura delle scuole primarie "Mirto" di Partinico e "Onorato" di Sferracavallo. Il pomeriggio sarà dedicato alle autorità, con letture, musica, la rappresentazione teatrale Non vi dimenticheremo mai! e la mostra fotografica Macelleria Palermo di Franco Lannino e Michele Naccari. Alle 17:58, il silenzio sarà scandito dal suono della tromba della Polizia di Stato.

Il Museo del Presente: dove la memoria diventa impegno

A Palazzo Jung, in via Lincoln 71, sarà inaugurato ufficialmente il Museo del Presente, uno spazio dinamico dedicato all’impegno sociale e culturale, e non un semplice memoriale. Al centro del percorso, la blindata QS15 su cui viaggiavano Falcone e il suo caposcorta Montinaro, custodita ora in una teca. Il 23 maggio, tra le 10:15 e le 11:45, si svolgerà una cerimonia con la partecipazione di magistrati e autorità, trasmessa in diretta Rai. Il museo sarà poi visitabile gratuitamente dal 24 maggio al 19 luglio, su prenotazione.

L’albero Falcone e il silenzio condiviso e altri momenti di commemorazione

Alle 16 del 23 maggio, la città si ritroverà attorno all’albero Falcone, simbolo della memoria collettiva. Sarà un momento di profonda riflessione, culminante nel minuto di silenzio delle 17:58, preceduto dal suono della tromba. Un’emozione che si rinnova ogni anno tra silenzi, applausi e sguardi commossi. Caserma Lungaro: alle 13:15 si terrà una cerimonia solenne con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dell’Ufficio Scorte. Corteo antimafia “Non chiedeteci silenzio”: alle 15 da piazza Verdi partirà un corteo organizzato da Cgil, Our Voice, Attivamente e altri gruppi giovanili per ribadire l’impegno contro mafia e corruzione. Politeama – Accordiamoci con la giustizia: il 22 maggio, alle 9, 800 studenti di 16 scuole daranno vita a un grande coro contro la violenza mafiosa. Brancaccio – Marcia per padre Puglisi: il 24 maggio si marcerà nei luoghi simbolo del quartiere in memoria di padre Pino Puglisi, con un incontro serale con Fiammetta Borsellino e la piantumazione di un albero nel Giardino dei Giusti.

Cefalù: tre giorni per educare alla legalità

Anche Cefalù partecipa al ricordo con Tre giorni per la legalità, dal 21 al 23 maggio, tra teatro civile, incontri, letture e un corteo cittadino conclusivo. Tra gli appuntamenti più attesi, la presentazione del libro L’armata del diavolo e la pièce teatrale La leggenda rossa.