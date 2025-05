Petrosino, scatta l’ordinanza anti-incendi 

23/05/2025 16:05:00

Con l’arrivo della stagione estiva, il Comune di Petrosino corre ai ripari per prevenire incendi e garantire l’igiene pubblica. Il sindaco Giacomo Anastasi ha firmato l’ordinanza n. 8 del 9 maggio 2025 che impone misure restrittive valide fino al 31 ottobre.

Terreni da pulire entro il 15 maggio

I proprietari, affittuari o detentori di terreni agricoli, incolti o aree private hanno tempo fino al 15 maggio per mettersi in regola. L’obbligo riguarda la rimozione di sterpaglie, erbacce, rami secchi e materiali infiammabili, oltre alla manutenzione delle fasce perimetrali e dei bordi stradali.

Stop a fuochi, scintille e fuochi d’artificio

Dal 15 maggio scatta il divieto assoluto di accendere fuochi, bruciare residui vegetali, usare saldatori o attrezzi che generino scintille, e impiegare fuochi d’artificio fuori da contesti autorizzati.

Combustione controllata: solo in fasce orarie e con regole precise

La combustione controllata è ammessa esclusivamente dal 15 maggio al 30 giugno e dall’1 al 31 ottobre, dalle 5:00 alle 9:00 del mattino. Ogni proprietario potrà bruciare al massimo 3 metri cubi di materiale vegetale al giorno per ettaro, con obbligo di sorveglianza fino allo spegnimento totale.

Sanzioni e numeri utili

Chi non rispetta l’ordinanza rischia sanzioni fino a 500 euro. In caso di incendio, anche colposo, è prevista la denuncia penale e l’obbligo di risarcimento. Per emergenze si possono contattare:

112 (Emergenze)

1515 (Corpo Forestale)

115 (Vigili del Fuoco)

0923 985500 (Polizia Municipale di Petrosino)

800 404040 (Protezione Civile Regionale)

Il Comune invita tutti i cittadini a collaborare per proteggere ambiente, salute e sicurezza del territorio. L’ordinanza è già in vigore.