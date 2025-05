Trapani, ancora droga nella casa dello spaccio. Due arresti

23/05/2025 10:53:00

I Carabinieri delle Stazioni di Erice e Borgo Annunziata hanno arrestato un pregiudicato 49enne e un 45enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, dopo il blitz dei giorni scorsi che ha portato alla chiusura di una piazza di spaccio e all’arresto di 2 persone, sono nuovamente intervenuti nel medesimo appartamento constatando che lo stesso era stato nuovamente adibito allo spaccio di stupefacenti.

A seguito di una nuova perquisizione le due persone sono state infatti trovate in possesso di cocaina, materiale per la produzione ed il confezionamento di crack e soldi in contanti in banconote di piccolo taglio e, all’interno dell’appartamento erano state nuovamente installate telecamere, il tutto sottoposto a sequestro.



A seguito dell’udienza di convalida, sono stati entrambi sottoposti al divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice.