Expert Marsala festeggia due anni con offerte sottocosto e sconti fino al 60%

23/05/2025 09:00:00

Expert Marsala compie due anni e celebra questo traguardo con una serie di promozioni rivolte ai propri clienti. Per l’occasione parte il "Sottocosto Anniversario", con offerte su tecnologia, elettrodomestici e articoli per la casa, disponibili fino al 4 giugno.



Tra i prodotti in promozione spiccano il condizionatore Beko, proposto a 269 euro, e il nuovo iPhone 16 in vendita a 769 euro.

Sconti anche nel reparto Kasanova, dove è possibile trovare una vasta selezione di articoli per la casa con riduzioni fino al 60%.



«Vogliamo ringraziare di cuore tutti i nostri clienti per questi due anni di continua crescita e fiducia – dichiarano dalla direzione di Expert Marsala – Il nostro obiettivo resta quello di garantire la massima soddisfazione e disponibilità, oggi come in futuro».



Il punto vendita di via Trapani 117, aperto nel 2023, in questi due anni ha consolidato la propria presenza non solo in città ma anche in buona parte della provincia, diventando un riferimento per chi cerca tecnologia e assistenza.



Le offerte sottocosto restano valide fino al 4 giugno. Per maggiori informazioni è possibile visitare il negozio o scoprire le offerte anche online su supernova.domex.it.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)