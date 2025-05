A  Salemi un convegno del M5S sulla transizione ecologica in Sicilia

23/05/2025 11:54:00

Il M5S di Salemi ha organizzato un dibattito su “La Sicilia nella Transizione Ecologica” sostenibilità e futuro dell’Isola. Per il quarto appuntamento di “Parliamo di Politica”, che si terrà sabato 24 maggio alle ore 17:00 presso il Centro KIM a Salemi verra’ affrontato un tema cruciale per il futuro della Sicilia.

L’evento sarà caratterizzato da un confronto tra esperti e istituzioni sulla transizione ecologica, che rappresenterà la sfida su cui le forze politiche dovranno misurarsi nei

prossimi anni, e scegliere tra le opportunità di sviluppo sostenibile e rischi legati a scelte obsolete.

Per discuterne, interverranno: Giulia Casamento (Referente Biodiversità Legambiente Sicilia) – Tutela del territorio e biodiversità; Salvatore Marchese (Ingegnere energetico) – Energie rinnovabili ed efficienza; Giampiero Trizzino (Avvocato e esperto in diritto ambientale) – Normative e giustizia climatica; Cristina Ciminnisi (Deputata regionale, Commissione Ambiente) – Politiche regionali per la sostenibilità

I temi al centro del dibattito saranno: La protezione del territorio siciliano dai rischi ambientali e dallo sfruttamento eccessivo; Le opportunità della transizione energetica, con focus su soluzioni rinnovabili accessibili Il contrasto alle false soluzioni inquinanti, come gli inceneritori, e la promozione di alternative sostenibili; Strategie concrete per uno sviluppo che coniughi economia, lavoro e rispetto dell’ambiente; Sarà un’ altra occasione di partecipazione attiva, dice Rosario Rosa, rappresentante del Gruppo Territoriale del M5S di Salemi, e aggiunge: “Vogliamo un dibattito aperto e costruttivo, in cui la comunità possa porre domande e avanzare proposte”, dichiara il Referente del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Salemi. La transizione ecologica non è un’utopia, ma un percorso necessario, e la Sicilia può essere protagonista”.