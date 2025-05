Da Trapani una petizione per riformare il Servizio Civile Universale

23/05/2025 15:00:00

«Il Servizio Civile Universale rappresenta un’occasione concreta di partecipazione attiva, solidarietà e crescita civile per giovani e adulti. Oggi, però, troppe barriere ne limitano il potenziale. Con questa petizione chiediamo alle istituzioni di agire rapidamente per rendere il SCU davvero universale e sostenibile», dichiara Natale Salvo, attivista trapanese e portavoce di Sinistra Libertaria, che ha presentato una petizione alla Camera dei Deputati volta alla riforma del Servizio Civile Universale.

La petizione mette in evidenza alcune criticità significative: ogni anno, circa 50.000 giovani vengono esclusi dal servizio per mancanza di fondi. Inoltre, il limite massimo di età fissato a 28 anni impedisce a molti adulti motivati di partecipare, contraddicendo il principio stesso di universalità.

Tra le proposte di riforma avanzate: l'abolizione del limite di età per accedere al SCU; la riduzione dell’impegno settimanale da 25 a 15 ore, per facilitare la conciliazione con studio e lavoro; l'adeguamento del compenso orario a 10 euro, per valorizzare il servizio prestato; l'apertura, nei limiti da definire, alla partecipazione di persone con condanne definitive, come strumento di reinserimento e inclusione; l'incremento delle risorse finanziarie destinate al Servizio Civile Universale.

«La petizione – aggiunge Salvo – sarà formalmente annunciata in Aula all’inizio della prossima settimana, per poi essere probabilmente assegnata alla XII Commissione (Affari Sociali), con il coinvolgimento delle Commissioni Lavoro e Bilancio».

Per maggiori informazioni e per aderire alla campagna di sostegno alla proposta è possibile contattare Salvo alla email: info@sinistralibertaria.it.