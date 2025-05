Referendum 8 e 9 giugno, il Psi di Marsala: "Andiamo tutti a votare Sì"

23/05/2025 18:30:00

I giorni 8 e 9 giugno 2025 saremo chiamati alle urne per celebrare la più alta espressione della democrazia partecipata: il Referendum. Saremo chiamati a votare su 5 quesiti referendari, i primi 4 in tema lavoro, il quinto in ambito cittadinanza.

Occorre votare “SI” per determinare lo stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese, la sensibile riduzione del lavoro precario, maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, il dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana relativamente ai 2 milioni e 500mila cittadine e cittadini di origine straniera che nel nostro Paese nascono, crescono, abitano, studiano e lavorano, così allineando l’Italia ai maggiori Paesi Europei.

Il Partito Socialista Italiano nel congresso tenuto di recente a Napoli ha deliberato di aderire al Referendum sul Lavoro e sulla cittadinanza e di votare 5 “SI”.

I socialisti sono, quindi, sul “campo” con tutte le energie, per richiamare i cittadini alla coscienza civile.

Di contro, a destra, sul tema dei licenziamenti, come sui temi che riguardano gli altri quesiti referendari, assistiamo solo ad un disarmante silenzio.

Il Governo, con la complicità del servizio pubblico, sta oscurando questo appuntamento elettorale, anzicchè, all’insegna della sana democrazia, spingere i cittadini alla partecipazione, comunque essi decidano di votare.

Il Governo Meloni non ha voglia nè interesse di informare i cittadini nella consapevolezza che il raggiungimento del quorum (50% + 1) implicherà la certa maggioranza dei “SI”; il Governo ha paura di intervenire sulle questioni del lavoro, non vuole tutelare lavoratrici e lavoratori che preferisce, opportunisticamente, rendere sempre più insicuri, più precari, più ricattabili.

L’invito che il PSI convintamente rivolge ai cittadini marsalesi è di recarsi in massa alle urne i giorni 8 e 9 giugno e votare “SI” per tutti e 5 i quesiti referendari, nella ferma convinzione che oggi unendo le forze associative e della società civile insieme ai partiti politici, anche al di là delle bandiere, sia possibile vincere questa battaglia di civiltà. Una battaglia per l’Italia e per gli italiani.

Antonio Consentino - Segretario PSI Marsala