A Marsala arriva il “Pickleball in Tour”: sport gratuito per tutti in piazza della Vittoria

23/05/2025 15:18:00

Sabato 24 maggio 2025, dalle ore 10.00 alle 18.00, piazza della Vittoria a Marsala si trasformerà in un vero e proprio campo da gioco all’aperto per ospitare la prima tappa del “Marsala Pickleball Team in Tour”, un progetto sportivo itinerante promosso dalla Marsala Pickleball Team ASD con il patrocinio del Comune di Marsala.

L’evento sarà completamente gratuito e rivolto a bambini, ragazzi e adulti: una giornata all’insegna del movimento, dell’inclusione e del divertimento, per scoprire il Pickleball, una disciplina che unisce elementi di tennis, badminton e ping pong, adatta a tutte le età e semplice da praticare.

Durante la manifestazione, istruttori qualificati offriranno dimostrazioni e lezioni di mini tennis e Pickleball, coinvolgendo attivamente il pubblico. L’obiettivo è chiaro: far conoscere questa attività e creare una rete di eventi periodici nelle piazze, nelle scuole, nei centri culturali, promuovendo uno stile di vita sano e momenti di socialità all’aria aperta.

Lo sport, spiegano gli organizzatori, «è un veicolo educativo potente per rafforzare i legami tra le persone, stimolare l’inclusione, avvicinare le famiglie e i giovani a pratiche salutari e divertenti».

Alla manifestazione parteciperà anche l’ASD Diavoli Rossi, che porterà in piazza i suoi atleti per una giornata di festa, sport e aggregazione.