Il I° giugno a Santa Ninfa la Granfondo Coppa Sicilia di Mountain Bike

23/05/2025 12:18:00

A metà marzo il cross country aveva avuto un chiaro successo di partecipazione e grandi apprezzamenti da parte dei partecipanti. Ora il Finestrelle Bikers si rimette in gioco con la RWE Santa Ninfa Mtb, la Granfondo in programma l’1 giugno e valida per la Coppa Sicilia. Siamo all’11esima edizione della manifestazione, un traguardo importante in un contesto, quello siciliano, che ha una concentrazione di eventi superiore a qualsiasi altra regione. Essere all’11° anno significa che l’evento si è radicato nel cuore degli appassionati, raggiungendo a ogni edizione importanti numeri di partecipazione. La gara, vinta lo scorso anno da Pierpaolo Ficara e Elisa Stodiale, si articola su due percorsi. Il principale è di 45 km per 1.600 metri, con un doppio Gran Premio della Montagna e tante salite ripide e brevi, passando fra vigneti, parchi eolici, strade bianche e tanti single track. Un tracciato che ha sempre fatto molta selezione nel gruppo. Previsto anche il percorso alternativo, di 25 km per 800 metri. Un premio speciale andrà ai migliori scalatori di ogni categoria in base al GPM: un voucher gratuito per partecipare alla prossima Dolomiti Superbike. Partenza alle ore 9:30 da Viale Pio La Torre, sede anche dell’arrivo. Le iscrizioni hanno un costo di 35 euro fino al 25 maggio, poi sono previsti aumenti per l’ultima settimana. A tutti gli iscritti un ricco pacco gara con integratori, gadget degli sponsor e prodotti tipici del territorio. Prevista alla domenica, per biker e accompagnatori, una grande degustazione di prodotti tipici locali, sostenuta dal contributo dell’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca della Regione Siciliana. Per informazioni: Finestrelle Bikers, www.finestrellebikers.it