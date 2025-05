La marsalese Sofia De Filippi tra le migliori ginnaste d'Italia Gold Allieve

23/05/2025 14:30:00

Si è concluso domenica 18 maggio presso la Ass. Ginnastica Civitavecchia la Finale del Campionato Italiano Gold Allieve A1, A2, A3, A4 e A5 di ginnastica artistica femminile indetta dalla Federazione ginnastica d'Italia. Il massimo Campionato previsto per le ginnaste allieve nate tra il 2017 e il 2012 ha visto una moltitudine di talenti esibirsi nei loro scintillanti body ai 5 attrezzi previsti: volteggio, parallele, cinghietti, trave e corpo libero. Uno spettacolo carico di emozioni in cui Sofia De Filippi, classe 2015, dell'Asd Marsala Gym Lab, allieva di 2° livello, ha potuto prendervi parte, dopo una severa e stringente selezione prevista per questo 2025. Solo 60 le ginnaste ammesse, rispetto alle 120 dello scorso anno, e la Gymlabina marsalese, unica siciliana qualificata, allenata dal Tecnico Federale Gilda Tortorici e da quest'anno anche dall'aspirante tecnico Sofia Genovese, supporto giovane e prezioso della associazione, ha potuto risalire dal 59° piazzamento della fase di qualificazione al 37° piazzamento ottenuto in finale, recuperando ben 22 posizioni e incrementando il suo personale score sia rispetto alle prove regionali che a quella di zona tecnica. Così il tecnico Federale Gilda Tortorici: " Una gara tenuta molto bene e portata a termine con successo. Nessun fallo ed esecuzioni pulite che le hanno consentito di migliorarsi. Siamo soddisfatti di come Sofia sia stata determinata e concentrata. Le auguriamo di andare sempre avanti, di poter costruire tantissimi altri ricordi e di rientrare ancora tra le pagine della ginnastica italiana".