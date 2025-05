Bandiere Verdi. Da San Vito a Marsala, ecco le spiagge "baby friendly" in provincia di Trapani

24/05/2025 16:05:00

Anche nel 2025 la Sicilia si conferma una delle mete più “baby friendly” d’Italia. Sono 18 le spiagge dell’isola premiate con la Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato ogni anno dai pediatri italiani ai lidi più adatti ai bambini. Tra queste, anche tre località della provincia di Trapani: San Vito Lo Capo, Tonnarella a Mazara del Vallo e Signorino a Marsala.

Le spiagge vengono selezionate in base a criteri ben precisi: acqua bassa e limpida vicino alla riva, sabbia fine, spazi per il gioco, presenza di bagnini, bar, ristoranti e servizi a misura di famiglia. Un mix che rende alcune località ideali per chi viaggia con bambini, anche molto piccoli.

Con le sue 18 spiagge premiate, la Sicilia si piazza seconda in Italia dopo la Calabria, che ne conta 19. Un risultato che premia non solo la bellezza naturale, ma anche l’impegno delle amministrazioni locali nel rendere le spiagge più sicure e accessibili.

Accanto alle tre del Trapanese, spiccano anche Cefalù, Torretta Granitola (Campobello di Mazara), Marina di Ragusa, Sampieri, Santa Croce Camerina, Acquedolci, Ispica, Lipari, tra le altre. Un segnale chiaro: la Sicilia, da ovest a est, è sempre più attrezzata per accogliere il turismo familiare.

La lista è frutto delle valutazioni di oltre 260 pediatri italiani, che hanno analizzato 143 spiagge in Italia e 12 all’estero. Per chi sta già pensando alle vacanze estive, un’indicazione utile per scegliere luoghi adatti, sicuri e rilassanti anche per i più piccoli.