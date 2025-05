   Cico Messina presenta “Luna Torta”, il nuovo singolo che anticipa l'album Sicilia Utopica

24/05/2025 12:00:00

È uscito Luna Torta, il nuovo singolo di Cico Messina, che anticipa l’atteso album Sicilia Utopica, in arrivo nei prossimi mesi. Con questo brano, l’autore siciliano inaugura una svolta sonora e poetica: il folk mediterraneo incontra groove jazz-funk, la parola si fa fluida tra italiano e dialetto, mentre l’atmosfera vibra di inquietudine, resistenza e speranza.

“Il testo di Luna Torta è nato in un momento di blocco creativo, in un tempo segnato da guerre, disorientamento e tensioni globali. Racconta la difficoltà di creare – e perfino di esistere – sotto il peso della realtà. Ma lo fa cercando una via d’uscita, una forma di assoluzione, nel vivere e nel suonare, nel trovare respiro anche quando l’aria sembra farsi più densa.” — Cico Messina

Il brano è un manifesto artistico che segna l’inizio di una nuova fase per Messina. Le sonorità acustiche che caratterizzavano i suoi precedenti lavori lasciano spazio a una produzione più stratificata e urbana, senza rinunciare alla profondità e alle radici mediterranee. La lingua si sdoppia, come sdoppiata è la condizione di chi canta da un’isola che è insieme rifugio e frontiera, origine e orizzonte.