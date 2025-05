Trapani, riunione operativa contro gli incendi in parchi e riserve

24/05/2025 17:05:00

È allarme incendi per la stagione estiva in provincia di Trapani. Nel pomeriggio del 21 maggio, nella sede della Prefettura, si è tenuto un incontro operativo per pianificare le misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e nelle aree di interfaccia urbano-rurale, con particolare attenzione a parchi e riserve naturali. A presiedere la riunione, il Prefetto Daniela Lupo.

L’incontro ha riunito rappresentanti di tutti gli enti coinvolti nella gestione dell’emergenza: dal Corpo Forestale ai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile regionale all’Ispettorato delle Foreste, oltre a forze dell’ordine, Comuni, Esercito, Aeronautica, enti gestori delle riserve e del volontariato.

Durante la riunione è stato fatto il punto sulla gravità del fenomeno: nel solo 2023 gli incendi hanno devastato venti riserve naturali, cancellando quasi 2.850 ettari di biodiversità. A seguito dell’emergenza, la Regione Siciliana ha aggiornato a dicembre 2024 il Piano antincendio per le aree protette, con nuovi obblighi per gli enti gestori.

I responsabili delle riserve hanno illustrato le difficoltà affrontate e le misure adottate: vasche di raccolta acqua per gli elicotteri, videosorveglianza, torrette di avvistamento fumo, oltre alla sinergia con Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Forestale e Amministrazioni comunali.

Il Prefetto ha ribadito l’importanza della collaborazione e del coordinamento continuo tra tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che solo una rete ben organizzata può fronteggiare con efficacia un fenomeno che ogni estate mette a rischio il patrimonio naturale del territorio.