 Cristina D’Avena infiamma il Trapani Comix 2025: “Qui un’energia speciale. E sì, ho portato io il sole”

24/05/2025 06:00:00

Trapani ha accolto Cristina D’Avena come solo una regina può essere accolta: con entusiasmo, cori a squarciagola e una marea di fan di tutte le età che l’hanno seguita fino all’ultima nota. La voce delle sigle che hanno segnato l’infanzia (e non solo) di intere generazioni è stata tra le protagoniste più amate del Trapani Comix & Games 2025, tra show, firmacopie, incontri e una pioggia di applausi.

«Sono strafelice di essere qui. A parte la location che è meravigliosa, qui il tempo è splendido. Io arrivo da Bologna e Milano dove piove sempre... secondo me non è un caso: ho portato io il sole», ha detto scherzando durante l’intervista in radio, accolta tra risate e applausi.

E il sole lo ha portato davvero, anche sul palco, dove si è esibita tra standing ovation, medley, selfie e cori condivisi: Occhi di gatto, Sailor Moon, Pollon, Rossana, Doraemon. Ogni brano è stato un tuffo nella memoria collettiva. «È bellissimo vedere come grandi e piccoli conoscano a memoria le mie sigle. È la dimostrazione che la musica dei cartoni unisce davvero tutti».

Dopo una passeggiata tra gli stand del Comix – «super colorati, pieni di ragazzi sorridenti, tanti cosplay e tante Sailor Moon in giro!» – Cristina ha partecipato a un incontro speciale con il pubblico. «Ogni volta che entro in un evento come questo, entro nel magico mondo della fantasia. Ed è bellissimo perché il pubblico entra con me».