“A scuola contro la mafia”: Giacomo Di Girolamo presenta il suo nuovo libro al Trapani Comix

25/05/2025 06:00:00

“È finito il tempo degli eroi. Adesso tocca a noi.” Con questa frase potente si apre A scuola contro la mafia. Parole per cambiare, il nuovo libro di Giacomo Di Girolamo illustrato da Lelio Bonaccorso, edito da Glifo Edizioni, che sarà presentato in anteprima oggi, domenica 25 maggio 2025, al Trapani Comix, nell'ultimo giorno del festival di cui Rmc101 e Tp24 sono media partner.

L’appuntamento è per le ore 16:30 sul Palco dell’Area Kids del festival, dove i due autori racconteranno la genesi del progetto, il ruolo della scuola nella lotta alle mafie, e la necessità – oggi più che mai – di un pensiero nuovo, concreto e consapevole per immaginare un futuro libero dalle organizzazioni criminali.

Il libro, pensato per i ragazzi dai 12 anni in su ma capace di parlare anche agli adulti, vuole superare la retorica dell’antimafia celebrativa per proporre parole che agiscano davvero: studio, curiosità, consapevolezza, responsabilità. In un linguaggio semplice ma mai banale, con le illustrazioni immediate e suggestive di Bonaccorso, A scuola contro la mafia nasce dai tanti incontri di Di Girolamo con gli studenti nelle scuole d’Italia.

“È un libro che avevo bisogno di scrivere. – spiega Di Girolamo – Dopo tanti anni a parlare di mafia con i ragazzi, ho sentito il bisogno di raccogliere le parole giuste, quelle che costruiscono e non svaniscono. Ringrazio Glifo edizioni, Lelio Bonaccorso, e il Trapani Comix per questa prima presentazione, in una città che amo, dove mi sento a casa e dove il mio lavoro giornalistico è sempre più apprezzato.”

Dopo la presentazione, gli autori saranno disponibili per una sessione di firmacopie presso il Bookshop dell’Area Kids, in collaborazione con la sezione trapanese dell’ANM – Associazione Nazionale Magistrati.

Chi sono gli autori

Giacomo Di Girolamo è giornalista e scrittore, autore di libri-inchiesta come L’invisibile (biografia di Matteo Messina Denaro), Cosa Grigia, Contro l’antimafia, Matteo va alla guerra e Una vita tranquilla. Ha vinto il Premiolino nel 2014 e il Premio Nazionale “Paolo Borsellino” nel 2022. La sua voce è anche quella del podcast Audible L’isola di Matteo.

Lelio Bonaccorso, illustratore e fumettista messinese, ha pubblicato con Feltrinelli, BeccoGiallo e Rizzoli Lizard, affrontando con il suo tratto temi forti e civili. Tra le sue opere, Peppino Impastato. Un giullare contro la mafia, La mafia spiegata ai bambini, Salvezza. Ha collaborato con Disney, Marvel, DC Comics..