La Polizia di Stato al Trapani Comix

25/05/2025 12:05:00

“Il commissario Mascherpa”, la fortunata graphic novel della Polizia di Stato, sbarca anche al Trapani Comix 2025, la fiera mediterranea del fumetto e della cultura pop. L'incredibile festival in svolgimento fino al 25 maggio, presso Villa Margherita, dove è presente uno stand della Polizia di Stato, allestito dalla locale Questura, con i 7 volumi del fumetto, curato ed edito dalla rivista ufficiale della Polizia di Stato, “Polizia moderna”, sceneggiato da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza e disegnato da Daniele Bigliardo, storica matita di Dylan Dog.



Le 7 indagini del commissario di Diamante e della sua squadra, La Rosa d’argento, Mare Nero, Banditi, Onorata Sanità, Il ritorno dello scorpione, Fuoco di Natale e L’imboscata, saranno presenti allo spazio espositivo dedicato, insieme alle Specialità della Polizia di stato, la cui attività è illustrata all’interno del fumetto.

Come sempre ricordiamo la mission benefica e la vocazione per la solidarietà di “Polizia moderna”: i proventi della vendita di tutti i volumi in esposizione allo stand, saranno interamente devoluti al Piano Marco Valerio, del Fondo assistenza della Polizia di Stato, per dare un concreto aiuto ai figli dei poliziotti affetti da gravi patologie degenerative.

Nella prima giornata è intervenuta la Polizia Scientifica, impegnata nel foto-segnalamento e nelle impronte digitali del pubblico che farà visita allo stand; sarà presente anche la Polizia Stradale, per rispondere alle domande sul Nuovo codice della strada e sensibilizzare i visitatori al concetto di guida responsabile e la Polizia ferroviaria impegnata nella promozione dell’educazione alla sicurezza quando si viaggia sulle reti ferroviarie.

Ospite d’onore Cristina D’Avena, anche quest’anno presente al Trapani Comix, la quale, nel corso di un suo intervento presso lo stand della Polizia di Stato, in concomitanza con la “Giornata Internazionale dei bambini scomparsi” cadente domani 25 maggio, ha esortato tutti, grandi e piccoli, a confidare nell’operato della Polizia di Stato in ogni situazione di difficoltà anche attraverso l’uso dell’app Youpol, operata dalla Polizia di Stato, anche al fine di tutelarsi dalle minacce legate all’uso improprio del Web.