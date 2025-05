M.D. Srl, l’impresa siciliana che interviene dove serve: amianto, rifiuti, bonifiche ambientali

25/05/2025 09:01:00

In provincia di Trapani c’è ancora chi lavora sotto tetti in eternit, chi gestisce impianti con materiali contaminati, chi ha magazzini pieni di rifiuti tecnici che nessuno sa come smaltire. La legge impone controlli, interventi, tracciabilità. Ma quando arriva il momento di agire, trovare

qualcuno che sappia davvero cosa fare non è scontato.



M.D. S.r.l., con sede in via Plinio 6 a Fontanasalsa - Misiliscemi (Trapani), è una delle poche aziende siciliane in grado di gestire tutto questo con professionalità. Rimozione dell’amianto, trasporto di rifiuti speciali, bonifiche ambientali, dismissione di siti industriali: sono attività complesse, che richiedono autorizzazioni specifiche, competenze tecniche e una struttura solida.

“Ci chiamano quando il problema è serio e va risolto bene, non solo in fretta”, spiega il team tecnico dell’azienda. “Non si tratta solo di smaltire un rifiuto: bisogna mettere in sicurezza l’ambiente, le persone, e rilasciare documentazione che regga di fronte a qualsiasi controllo.”



M.D. S.r.l. è iscritta all'Albo Gestori Ambientali sezione Sicilia (n. 3470) per le categorie che coprono tutta la filiera: raccolta, trasporto, bonifica, smaltimento. È autorizzata anche al ritiro di carcasse animali sia a privati che ad Enti Pubblici e al trasporto per la termodistruzione in categoria 1-2-3 Sottoprodotti di Origine Animale – e può operare sia in ambito civile che industriale.

Ogni intervento parte da un sopralluogo. I tecnici valutano la situazione e scelgono il metodo più adatto: incapsulamento, confinamento o rimozione. In caso di amianto friabile, si lavora in aree completamente isolate, con aspirazione in depressione e filtri HEPA. Ogni fase è controllata. I materiali vengono subito insaccati e smaltiti secondo legge.



“Il nostro punto di forza è che facciamo tutto con mezzi e personale nostri. Non dobbiamo affidarci a fornitori esterni. Questo ci permette di essere rapidi e affidabili, anche in situazioni difficili”, aggiungono.



Ma M.D. S.r.l. non si occupa solo di amianto. Gestisce anche il trasporto di rifiuti speciali: guaine, gesso, vernici, plastica, legno, oli esausti, toner, sanitari Offre servizi su misura per piccole imprese, studi medici, officine, aziende agricole. Ogni cliente riceve contenitori omologati, documenti regolari, assistenza completa per la tracciabilità.



Negli ultimi anni, M.D S.r.l. ha ampliato i suoi interventi anche alla manutenzione del verde pubblico e privato, alla pulizia delle spiagge, bonifiche ambientali complete e alla posa in opera di nuove coperture, canne fumarie e tubazioni in genere. Tutto viene gestito con la stessa logica: sicurezza, regolarità, attenzione ambientale.

Chi ha un problema ambientale serio, non può permettersi improvvisazioni. M.D. S.r.l. lavora per questo. E lo fa in modo discreto, ma concreto. Ogni giorno, in tutta la Sicilia.



Per informazioni, consulenze o sopralluoghi tecnici: M.D. S.r.l. – Rimozione Amianto e Trasporto Rifiuti Speciali (Via Plinio, 6 – c.da Fontanasalsa, Misiliscemi Trapani) tel. 3482981481 - 0923/360683 - mail: mdrifiuti@gmail.com - mdrifiutispeciali@pec.it



Sono previste agevolazioni fiscali e IVA agevolata per gli interventi di rimozione amianto e bonifica ambientale.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)