Guida al Referendum. Come, quando e perchè si vota

25/05/2025 06:00:00

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque referendum abrogativi: quattro riguardano il lavoro e uno la cittadinanza.

Saranno validi solo se si raggiungerà il quorum, cioè se andrà a votare la maggioranza degli aventi diritto al voto. Voto anche per i fuori sede, che potranno votare senza dover tornare nella città di residenza. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 8 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 9 giugno.



Trattandosi di referendum abrogativi, che vanno a eliminare una norma già esistente, per votare a favore della proposta, bisognerà tracciare un segno sul Sì, qualora si volessero mantenere le leggi attuali sarà necessario votare No.

Per votare è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità e con tessera elettorale. Ogni elettore può decidere di ritirare solo alcune delle cinque schede e rifiutare le altre al momento della consegna, dichiarandolo al presidente di seggio. Le schede non ritirate non saranno conteggiate ai fini del quorum. Le schede lasciate bianche o annullate, al contrario, anche se prive di un voto valido concorrono comunque al raggiungimento del quorum. La scelta tra le due alternative può quindi avere un impatto sull’esito finale, nel caso la partecipazione sia bassa.

Negli ultimi trent’anni il quorum ai referendum abrogativi è stato raggiunto solo una volta, era il 2011 e la materia era “acqua pubblica e nucleare”.

I quesiti

-Il primo quesito, scheda verde

Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?". E’ il primo dei quattro referendum sul lavoro, promossi dalla Cgil, con cui si chiede la cancellazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti introdotto nel 2015 con il Jobs act del governo Renzi, applicata a chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 in poi. Nelle imprese con più di 15 dipendenti, in diversi casi di licenziamento illegittimo non c’è il reintegro nel posto di lavoro previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970 ma un indennizzo economico che può arrivare fino ad un massimo di 36 mesi.

Il Jobs act ha previsto, in caso di licenziamento, il superamento del reintegro nel posto di lavoro sostituito da un indennizzo economico “certo e crescente” commisurato all’anzianità di servizio. Si va da un minimo di 6 mensilità ad un massimo di 36. Attualmente non c’è il reintegro ma l’indennizzo in questi casi: per caso di licenziamento individuale per motivi economico/organizzativi (i cosiddetti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo); per licenziamento disciplinare; nei licenziamenti collettivi se vengono violati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; se il licenziamento viene fatto in caso di malattia prima della scadenza del cosiddetto ’periodo di comporto’. Resta il reintegro nel posto di lavoro nei casi di licenziamento discriminatorio (ad esempio per ragioni legate a opinioni politiche, religiose, fatto durante la maternità o intimato in forma orale) e in specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.