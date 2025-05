Studenti dell'Industriale di Trapani trionfano al progetto Next Gen

25/05/2025 04:05:00

Grandi soddisfazioni per l’IIS “Leonardo Da Vinci” di Trapani al progetto PCTO “Next Gen” promosso da Italgas, iniziativa nazionale rivolta agli studenti italiani per avvicinarli ai temi dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità e del futuro dell’energia.

A distinguersi sono stati in particolare due gruppi di studenti dell’indirizzo elettronico della 5B: il team dei “Bombolari” ha conquistato il primo posto assoluto a livello nazionale con un progetto di posa di una nuova condotta gas nel comune di Sommatino, in provincia di Caltanissetta, mentre un secondo gruppo si è classificato nella top ten per la qualità e l’originalità del lavoro.

Entrambi i gruppi sono stati elogiati da Italgas per l’elevato livello delle proposte e la serietà dimostrata. Riconoscimenti sono andati anche ai docenti tutor del progetto, Massimo Albamonte e Antonio D’Arrigo, per l’impegno e la professionalità nella guida degli studenti.

“È un motivo di grande orgoglio per la nostra scuola – ha commentato la dirigente scolastica Vita D’Amico –. Questi risultati dimostrano che i nostri ragazzi sono in grado di affrontare sfide complesse con talento e responsabilità. Ringraziamo Italgas per l’opportunità formativa”.