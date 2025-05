Unicef Trapani, “Cento luoghi per giocare”  nella giornata mondiale del Gioco 

25/05/2025 11:50:00

Il Comitato Regionale Sicilia e il Comitato Provinciale di Trapani per l’Unicef aderiscono all'iniziativa nazionale "Cento luoghi per giocare", con l'obiettivo di festeggiare il gioco in tutte le sue forme, sensibilizzare tutti sull’importanza del gioco, promuovere il diritto al gioco come fondamentale per il benessere e lo sviluppo fisico, emotivo e sociale dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.



Il gioco, attività praticata in tutte le epoche, in tutti i continenti e a tutte le età, dal 20 novembre 1989, data della ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia da parte dell’Assemblea Generale della Nazioni Unite, è uscito dalla marginalità che gli veniva attribuita da una vecchia cultura dell'infanzia, oggi gli viene riconosciuta all’articolo 31 una dignità formativa e educativa fondamentale.



Gli obiettivi della giornata sono:

* Sensibilizzare: far conoscere l'importanza del gioco per lo sviluppo fisico, emotivo e sociale dei bambini.

* Promuovere i diritti: riconoscere e affermare il diritto al gioco come fondamentale per il benessere dei bambini.

* Creare comunità: facilitare occasioni di incontro tra famiglie, bambini e comunità, favorendo la socializzazione e il divertimento.

-Fare rete: costruire connessioni e collaborazioni tra l’UNICEF e le altre realtà locali.



Le scuole delle provincia della rete Unicef che parteciperanno sono:

-I.C.G. Di Matteo Castelvetrano, 27 maggio

- I.C.Bagolino Alcamo, 27 maggio

-Istituto Comprensivo "Borsellino - Ajello" Mazara del Vallo, 27 maggio

-I.C.Pertini Trapani , 27 maggio

- I.C.G.Garibaldi Salemi, 28 maggio

- I.C.Sirtori Marsala, 29 Maggio

-I.C.Grassa- Quinci di Mazara del Vallo, 29 e 30 maggio

- I C. Radice/Pappalardo Castelvetrano, 3 giugno

-I C. Dante Alighieri Valderice, 4 giugno



A disposizione dei partecipanti ci saranno schede che illustrano giochi di diverse parti e regioni del mondo, non mancheranno quelli della nostra tradizione o altri che, liberamente, si vogliono far realizzare ai bambini, alle bambine ed agli adolescenti.