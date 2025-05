Trapani: la storia del topo che ha smarrito la retta via...

26/05/2025 11:25:00

Nel cuore di Trapani, tra i vicoli suggestivi del centro storico, è andata in scena una curiosa quanto significativa apparizione: quella di un topo. A segnalarla è stata una residente che, con tono ironico ha deciso di trasformare l’incontro in una lettera aperta – un piccolo racconto che è anche una denuncia. Non una sterile lamentela, ma una riflessione, anche leggera ma che cela un messaggio importante: la pulizia urbana e il decoro cittadino richiedono attenzione.

Ecco la storia di una "cronaca urbana", fatta dalla nostra lettrice:

Un topo in città

Il topo è scappato di casa, andava di qua andava di là e andava

mentre cercava la felicità...

Sembra una canzone di Giovanni Truppi e invece è la storia di un topolino di città che quasi con fare da turista si aggira tranquillo per le vie del centro storico alla ricerca forse della felicità...

Era quasi impaurito quando, con fare curioso, a lui mi avvicinai...

Gli chiesi: "ma che ci fai qua tutto solo qua" e lui con aria un po' impaurita mi rispose che la retta via aveva smarrita...

Dopo giorni e giorni di girovagare per il centro, tra simpatici rifiuti, vivaci tombini, cestini di rifiuti allegramente addobbati, aveva deciso di rimanere in città.

In fondo di cibo ne aveva in abbondanza, la gente era pure simpatica, gli faceva anche le foto e i video, dunque perché tornare in campagna di là...

Lo ringraziai per la gentile conversazione e in cuor mio pensai che forse è proprio arrivato il momento che gli esseri umani si spostino dalle città e ritornino in campagna a lavorà...

La lettera strappa un sorriso, ma la questione è seria: a che punto siamo con l’igiene urbana nel centro storico di Trapani? La convivenza con i ratti non dovrebbe mai essere la normalità, tanto meno in una città a vocazione turistica come Trapani. La speranza è che questa “favola urbana” venga letta anche da chi può agire in concreto.

