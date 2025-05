26 Maggio: missili sull'Ucraina, si vota a Genova, i verdetti della serie A

26/05/2025 07:08:00

E' il 26 Maggio 2025. Ecco i principali fatti, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei più importanti quotidiani.

• Sulle città ucraine sono caduti almeno 367 droni e 69 missili, che hanno fatto 12 morti (tra i quali tre fratellini). Il presidente Zelens’kyj ha reagito dicendo che il silenzio Usa favorisce i massacri. Trump si è limitato a commentare che non gli piace come si sta comportando Putin

• In un programma tv russo hanno affermato che Putin sarebbe sfuggito a un attentato ucraino una settimana fa, durante la sua visita in elicottero nel Kursk

• A Gaza sono stati uccisi due membri della Croce Rossa. Sono arrivati i primi nove camion di aiuti (su 15) mandati dall’Italia

• Von der Leyen ha parlato con Trump e ha ottenuto la proroga della sospensione dei dazi al 50 per cento sui prodotti europei fino al 9 luglio

• Ieri si è votato a Genova e in altri 125 comuni italiani. I seggi restano aperti anche oggi, fino alle 15. Nella prima giornata elettorale l’affluenza è calata del 6 per cento

• A Leganno Vasilica Potincu, 35 anni di origine romena, è stata trovata morta in casa sua: nuda, aveva un coltello conficcato nella schiena





• Sulla spiaggia di Pinarella di Cervia una turista di 66 anni che prendeva il sole è stata travolta e uccisa da una ruspa in retromarcia. Il guidatore del veicolo aveva la patente sospesa per un altro incidente mortale

• La difesa di Alberto Stasi vuole riesaminare tutti i reperti del delitto di Garlasco e sospetta che, fra le tracce trascurate, ci sia anche un’impronta femminile. Il ministro della Giustizia Nordio ha definito «irrazionale» la condanna di Stasi

• Sulle Alpi svizzere, nel Cantone Vallese, sono stati trovati i corpi di almeno cinque sciatori, non ancora identificati. Erano sul ghiacciaio Adler, nella zona di Zermatt. Molto probabilmente sono stati uccisi da una valanga

• A New York un italiano di 28 anni è stato rapito, minacciato con una motosega, torturato e tenuto sotto sequestro per due settimane. Il suo aguzzino (arrestato) voleva costringerlo a dargli la password dei suoi conti in Bitcoin

• Alla periferia di Nettuno un corriere della droga albanese si è schiantato contro un traliccio mentre cercava di sfuggire all’arresto. È morto sul colpo, in valigia aveva 23 panetti di cocaina

• Dopo Cannes è toccato a Nizza subire un black-out elettrico causato dal sabotaggio degli impianti. I disagi hanno riguardato 45 mila abitazioni

• Papa Leone XIV ha esordito ieri all’Angelus con un nuovo appello per la pace. Poi si è recato in visita al Campidoglio, accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

• L’ultima giornata di campionato di Serie A ha visto la Juventus conquistare la zona Champions, vincendo 3 a 2 contro il Venezia. La Roma invece, che ha battuto il Torino per 2 a 0, avrà un posto in Europa League. Retrocedono Monza, Empoli e Venezia

• Al Roland Garros i campioni italiani Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini hanno superato il primo turno

• A Ginevra Novak Djokovic ha conquistato il suo centesimo titolo Atp, battendo in finale Hurkacz in tre set

• Matteo Salvini ha ammesso che a volere il terzo mandato per i governatori di regione è restata solo la Lega

• Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha detto che sarebbe necessario che piattaforme come WhatsApp e Telegram siano accessibili alle forze dell’ordine, per indagare su reati come la pedopornografia

• Carlo III d’Inghilterra domani sarà a Ottawa per aprire i lavori del Parlamento canadese. La Bbc dice che nel suo discorso manderà, con diplomazia, un messaggio a Trump: il Canada non sarà mai il 51esimo stato Usa

• Marito e moglie, 50 anni, residenti nel vicentino, sono finiti sotto inchiesta per aver curato in ritardo il figlio di 13 anni, poi morto di cancro

• Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio di Monaco. Secondo Charles Leclerc con la sua Ferrari

• Marco Bezzecchi si è imposto a Silverstone, nel Moto Gp di Gran Bretagna. Francesco Bagnaia è caduto

• La quindicesima tappa del Giro d’Italia è stata vinta dallo spagnolo Carlos Verona, 32 anni. La maglia rosa resta del messicano Isaac Del Toro

• Il Festival di Cannes si è concluso: la Palma d’oro è andata al regista iraniano Jafar Panahi per Un simple accident, che è stato a lungo perseguitato dal governo del suo Paese. Il Grand Prix è andato al norvegese Joaquim Trier per Sentimental Value. Gli italiani non hanno vinto nulla

Titoli

Corriere della Sera: Kiev, le bombe di Putin sui civili

la Repubblica: Mobilitazione per Gaza

La Stampa: «Il silenzio Usa aiuta le stragi»

Il Sole 24 Ore: Bonus casa, investimenti -35% nel 2025

Il Messaggero: Kiev a Trump: se taci aiuti Putin

Il Giornale: Il report Usa: Putin è bloccato

Leggo: Stangata sulle vacanze

Qn: Volevano uccidere Putin / Pioggia di missili su Kiev

Il Fatto: Crosetto, libro&moschetto: / le nostre guerre sono giuste

Libero: Attentato allo Zar

La Verità: Sui dazi il Pd implora la Meloni

Il Mattino: Notte di fuoco sull’Ucraina / Kiev: «Chi tace aiuta Putin»

il Quotidiano del Sud: Senza famiglia, ma come?

Domani: «Il silenzio di Trump aiuta Putin» / Zelensky isolato, Kiev bombardata