Buongiorno24 del 26 Maggio 2025

Favignana, ritrovato cadavere in mare. Ipotesi migranti

Una salma in avanzato stato di decomposizione è stata recuperata dalla Capitaneria di Porto al largo di Favignana. Difficile l'identificazione. Indagini in corso, si ipotizza che possa trattarsi di un migrante disperso in mare.

Marsala, espulso un cittadino gambiano dopo le violenze a Strasatti

Danneggiamenti e resistenza ai carabinieri. Il giovane, denunciato dopo gli episodi di violenza nella frazione marsalese, è stato accompagnato al CPR di Trapani per essere rimpatriato.

Sciacca, grave incidente stradale: feriti un bambino e l'arcivescovo Damiano

Scontro violento a Sciacca, grave un bambino trasportato in elisoccorso a Palermo. Coinvolto anche l’arcivescovo Alessandro Damiano, ricoverato con fratture all'ospedale cittadino.

Tragedia nella notte a Partinico: morti Cristian Abbate e Leonardo Di Blasi

I due giovani di 25 e 21 anni sono morti nello schianto della loro auto contro una saracinesca in via Principe Umberto. Il dolore del sindaco: «Un vuoto enorme, non ci sono parole».

Palermo, polemica per il minuto di silenzio anticipato per Falcone

Albero Falcone, commemorazione anticipata di dieci minuti rispetto all'orario della strage di Capaci. Cittadini protestano: «Vergogna, giù le mani da Falcone».

Trapani, via Botteghelle cambia volto, ma è già polemica

Rifacimento del basolato e nuova rete idrica per via Botteghelle. Entusiasta il sindaco Tranchida, ma residenti e cittadini lamentano degrado, zanzare e rifiuti.

Trapani, paura per un incendio vicino all’ospedale Sant’Antonio Abate

Fiamme nei pressi dell'ospedale, alimentate dal forte vento. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno evitato il peggio.

Minori migranti in fuga sulla A29, bloccati dalla Polizia

Dodici ragazzi minorenni stranieri, scappati da un centro di Montelepre, sono stati fermati mentre camminavano lungo l'autostrada Palermo-Mazara. Riportati alla struttura dopo l'intervento della Polizia Stradale.

Abusivismo edilizio, storica sentcenza della Consulta

La Corte Costituzionale ribadisce il divieto assoluto di sanatoria delle costruzioni abusive entro 150 metri dalla battigia in Sicilia. Una decisione che segna una svolta nella lotta al cemento selvaggio sulle coste.

