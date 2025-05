Movida violenta a Marsala: doppia rissa sabato sera in centro storico

26/05/2025 17:06:00

Ancora sangue, ancora risse a Marsala. Sono due gli episodi distinti che si sono verificati sabato sera nel cuore del centro storico, a poca distanza l’uno dall’altro.

La prima rissa è avvenuta in una stradina che collega via Cammareri Scurti con via XI Maggio. Secondo alcune testimonianze, sarebbero stati coinvolti due gruppi di giovani: uno composto da ragazzi marsalesi, l’altro da ragazzi stranieri. Sarebbero una decina i giovani coinvolti, alcuni dei quali sarebbero rimasti feriti e visibilmente insanguinati.

Le forze dell’ordine sono state allertate, ma all’arrivo degli agenti – circa venti minuti dopo – i partecipanti si erano già dileguati.

Poco dopo, e a poche decine di metri di distanza, si è verificata una seconda rissa, sempre sabato sera. Stavolta, a fronteggiarsi sarebbero stati alcuni giovanissimi, nei pressi di un pub e di un albergo, sempre lungo via Cammareri Scurti.

I cittadini sono sempre più preoccupati. In molti si chiedono che fine abbiano fatto i presidi delle forze dell’ordine, inclusa la presenza dell’esercito, che nei mesi scorsi avevano garantito un maggiore controllo del territorio nelle ore serali del fine settimana. Oggi, quei controlli sono totalmente spariti, proprio mentre l'arrivo dell’estate alimenta la paura di una movida sempre più violenta e incontrollata.

La sensazione di insicurezza cresce, così come l’ansia dei genitori per l’incolumità dei propri figli. La città chiede risposte, ma soprattutto interventi concreti e immediati per una maggiore sicurezza.