Al via gli eventi del Festival del Mare e del Gusto

26/05/2025 12:35:00

Dopo le conferenze stampa dei sindaci dei 10 comuni che compongono il Galp Flag "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata", che hanno annunciato le iniziative in programma all'interno della seconda edizione del "Festival del Mare e del Gusto", incentrato sulla promozione del pescato che caratterizza il tratto di costa compreso tra Campobello di Mazara e Porto Empdocle, sono già disponibili le prenotazioni per assistere agli spettacoli collegati alla manifestazione.

Alcuni eventi saranno a pagamento, con l'acquisto di un biglietto al prezzo simbolico di 5 euro. La scelta è dovuta alla necessità di regolamentare il più possibile gli accessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli incassi saranno devoluti in beneficenza. Altri spettacoli invece saranno gratuiti, sempre fino ad esaurimento dei posti a disposizione. In ogni caso, sia per quelli a pagamento che per quelli ad ingresso gratuito, sarà sempre necessario comunque prenotarsi. È possibile farlo visitando sin da subito il sito online www.flagsoleazzurro.it. In home page sono presenti le schede di tutti gli eventi del Festival, ed è possibile scegliere quello o quelli a cui si intende assistere. Uniche eccezioni all'obbligo di prenotarsi: gli spettacoli di Laura Sfilio Duo, in programma l'11 luglio a Bovo Marina, nel comune di Montallegro, che per la particolare situazione del luogo dove si svolge (l'Oasi di Marevivo) sarà ad inviti, e dei Tintinnambula, in piazza Favoroso di Tre Fontane, nel comune di Campobello di Mazara, che invece sarà ad accesso completamente libero.



Si comincia venerdì 6 giugno alle 21, al Tempio E del Parco Archeologico di Selinunte. Ad esibirsi, in duo, saranno il pianista Danilo Rea e il cantante Peppe Servillo, che proporranno "Napoli e Jazz", un tributo alla tradizione napoletana. Questo spettacolo sarà a pagamento.

Un tributo alla tradizione napoletana, un viaggio in duo tra le perpetue trame della canzone partenopea, dove le melodie dei compositori più celebri rivivono nell’appassionata interpretazione di Peppe Servillo e nelle accese note del pianoforte di Danilo Rea. I poetici testi di Murolo, Bovio, Carosone, quelli evocativi di Je Te vurria Vasà, Reginella, Era De Maggio, si uniscono all’improvvisazione e all’emozione del momento con eleganza jazz, senza tralasciare una doverosa citazione al grande Modugno ed altri memorabili autori.

Danilo Rea è uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati al mondo, protagonista di progetti e performance che sono già nella storia del jazz. Vanta collaborazioni con i più grandi solisti statunitensi come Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano, Art Farmer. Danilo Rea si pone al servizio della musica con apparente straordinaria semplicità, caratteristica che distingue i più grandi artisti.

Peppe Servillo è cantante, autore di colonne sonore, di canzoni interpretate da Fiorella Mannoia e Patty Pravo, nonché attore cinematografico e teatrale. Autodidatta, debutta nel 1980 con gli Avion Travel. Dal 2005 è il frontman del progetto speciale «Uomini in Frac», un concerto omaggio a Domenico Modugno rivisitato in chiave Jazz. Nel progetto sono coinvolti alcuni dei più grandi jazzisti italiani, tra cui Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Javier Girotto e Gianluca Petrella.

Questi tutti gli eventi in programma: Rea-Servillo il 6 giugno a Selinunte (a pagamento), Giuseppe Milici il 21 giugno nella Torre Carlo V di Porto Empedocle (gratuito), Alessio Bondì il 28 giugno al Teatro del Mare di Menfi (a pagamento), Maurizio Filardo il 5 luglio a Sciacca (gratuito), Laura Sfilio l'11 luglio a Bovo Marina a Montallegro (a inviti), Alfonso Veneroso il 26 luglio nel Parco Archeologico di Eraclea Minoa a Cattolica Eraclea (a pagamento), Calandra & Calandra il 18 luglio a Siculiana (gratuito), Toscanini Jazz Orchestra il 19 luglio a Borgo Bonsignore a Ribera (a pagamento), Nicky Nicolai il 27 luglio a Realmonte (a pagamento), Tintinnambula in concerto (ingresso libero).