26/05/2025 09:00:00

E' stato proiettato a Marsala il docufilm "Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria". La proiezione è avvenuta venerdì 23 maggio al Teatro Impero di Marsala in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci.

L'evento è stato promosso dall'Anm, Sottosezione di Marsala, in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo e il Comune di Marsala, in memoria dei servitori dello Stato caduti per l'affermazione del valore della legalità su ogni forma di prevaricazione mafiosa.