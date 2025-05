I congressi del Pd. Marzia Patti segretaria a Trapani, Linda Licari a Marsala

26/05/2025 06:00:00

Carrellata di congressi per il Partito Democratico in provincia di Trapani, dal provinciale, al comunale, passando per la votazione per la segreteria regionale.

Trapani

La segretaria comunale uscente Astrid Di Pasquale si era dimessa qualche settimana fa, ufficialmente per questioni personali legate al suo lavoro. Dopo un brevissimo commissariamento ieri mattina è stato celebrato il congresso comunale che ha portato alla elezione di Marzia Patti, attuale consigliera comunale.

Marsala

E’ Linda Licari la neo segretaria comunale del Partito Democratico marsalese, la mozione presentata è stata unitaria. Nessuno scontro, almeno apparente, nei dem cittadini. Questa elezione di partito traccia la strada per le elezioni amministrative del 2026, c’è quasi tutto da ricostruire. In consiglio comunale non ci sono consiglieri diretta espressione del PD, bisognerà lavorare sulla costruzione di una opposizione di partito, che finora è stata debole e incerta.

Ad oggi la candidata sindaca di quell’area, con una forte pure, dicono, aggregazione civica è Andreana Patti. La Patti non si ritirerà, nonostante ci siano stati diversi tavoli di confronto per parlare di programmi e non di nomi. Allo stesso tempo a sinistra non ci sono nomi forti da spendere. Anche le ventilate primarie non possono essere uno strumento valido in assenza di nomi spendibili.

Le prime parole della Licari: “Proprio in questa fase mi è stato proposto di mettermi a servizio del partito come candidata segretaria unitaria del circolo di Marsala. La richiesta, venuta da tutte le sensibilità, ha aperto giorni di riflessioni personali importanti per me, confronti con iscritti, simpatizzanti e compagne di tutto il Paese. Ho deciso di accettare la candidatura con profondo senso di responsabilità, determinazione e spirito di servizio. Per un percorso che, dopo divisioni rovinose per tutto il partito e per i nostri valori, comporterà un lavoro di squadra, condiviso, con le competenze e il supporto di ognuno, per le sfide che ci attendono e la ricostruzione del partito democratico ad ogni livello”.



Paceco e Partanna

Il 23 maggio il Partito Democratico di Paceco ha eletto segretario di circolo Antonino Occhipinti, di soli 19 anni. La mozione congressuale presentata, "Oltre i confini dei sogni infranti...", ha delineato la missione sociale e politica del partito, ribadendo la centralità del PD nell'amministrazione guidata da Aldo Grammatico in cui risalta il lavoro dell' Assessora Marilena Barbara (PD). Il neo segretario Occhipinti ha dichiarato: "Siamo consapevoli che il percorso sarà difficile, ma siamo uniti nel nostro impegno per il riscatto sociale delle persone per cui semplicemente vivere è diventato difficile. Dobbiamo affrontare le sfide con determinazione e coesione, lavorando insieme per costruire un futuro migliore per la nostra comunità. Ci siamo stati, ci siamo oggi, ci saremo domani... Oltre i confini dei sogni infranti... sempre.”

A Partanna è stato eletto Rosario Triolo, a San Vito Lo Capo Irene Pizzimenti.