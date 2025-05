 Paceco: il 19enne Antonino Occhipinti eletto segretario comunale del PD

26/05/2025 17:45:00

Un segnale di rinnovamento e coraggio politico arriva da Paceco, dove il Partito Democratico ha scelto di affidare la propria guida a una delle voci più giovani del territorio. Antonino Occhipinti, appena diciannovenne, eletto lo scorso 23 maggio, nuovo segretario del circolo locale, nel corso di un congresso partecipato e politicamente significativo.

Sotto il titolo evocativo della mozione congressuale — "Oltre i confini dei sogni infranti..." — il congresso ha delineato le linee strategiche del nuovo corso democratico in una comunità dove il PD è forza di governo, all’interno dell’amministrazione del sindaco Aldo Grammatico. Centrale, nella proposta, la volontà di ricucire il rapporto tra politica e cittadini, puntando su unità, militanza e radicamento nel territorio.

Nel suo primo discorso da segretario, Occhipinti ha mostrato consapevolezza e visione: “Siamo consapevoli che il percorso sarà difficile, ma siamo uniti nel nostro impegno per il riscatto sociale delle persone per cui semplicemente vivere è diventato difficile. Ci siamo stati, ci siamo oggi, ci saremo domani... Oltre i confini dei sogni infranti... sempre.”

Una scelta che, come sottolineato anche dall’assessora PD Marilena Barbara, non intende rompere con il passato ma costruire una sintesi tra esperienze storiche e nuove energie: “Abbiamo creduto in un Partito che sappia rinnovarsi dando responsabilità alle giovani energie, ma che sappia anche valorizzare il contributo di chi ha fatto esperienza negli anni. Le tre parole d'ordine del nuovo corso del Partito Democratico a Paceco sono: territorio, unità, militanza.”