M.D. Srl, l’impresa siciliana che interviene dove serve: amianto, rifiuti, bonifiche ambientali

In provincia di Trapani c’è ancora chi lavora sotto tetti in eternit, chi gestisce impianti con materiali contaminati, chi ha magazzini pieni di rifiuti tecnici che nessuno sa come smaltire. La legge impone controlli, interventi,...