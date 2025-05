L'AVO Marsala compie dieci anni: volontariato al servizio della sofferenza. Il video

26/05/2025 12:35:00

Marsala celebra i dieci anni dell'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri, un importante traguardo che coincide con il cinquantenario dell’AVO nazionale. Un doppio anniversario all’insegna del servizio, della dedizione e dell’umanità.

A guidare l’associazione a livello locale è Aldo Scialabba, presidente dell’AVO Marsala, che ha ricordato con parole semplici ma profonde il senso della missione: “Noi non facciamo altro che cercare di alleviare le sofferenze dei malati nei reparti ospedalieri”. I volontari frequentano regolarmente l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, offrendo ascolto, presenza e conforto ai pazienti, ma l’impegno non si ferma qui: l’associazione è attiva anche in iniziative sul territorio, spesso in collaborazione con scuole e altre realtà locali.

Un esempio concreto arriva dall’Istituto Pascasino di Marsala, dove due classi quarte stanno vivendo un’esperienza diretta di volontariato a fianco dei volontari AVO, toccando con mano il valore della solidarietà e del prendersi cura degli altri.

Alla cerimonia per il decennale, tenutasi nei giorni scorsi, ha partecipato anche Cetty Moscatt, presidente regionale di AVO Sicilia, che ha espresso parole di gratitudine e incoraggiamento per il lavoro svolto a Marsala, sottolineando come l’AVO continui a essere un punto di riferimento fondamentale per i malati e per tutta la comunità.