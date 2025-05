La settimana sportiva: sfuma lo scudetto per l'Handball Erice - il Marsala Volley vince gara 1 di semifinale PlayOff

26/05/2025 06:00:00

• Pallamano A1: sfuma lo scudetto per l'Handball Erice che perde 32-28 in terra campana contro la Jomi Salerno gara 2 di finale scudetto consentendo alle padrone di casa di raggiungere la stella vista questa vittoria che è la decima della società nel massimo campionato di Pallamano femminile. Una conclusione amara, in una stagione che si conclude con due trofei conquistati (Supercoppa e Coppa Italia), ma con la forzata rinuncia al traguardo più ambito. Salerno, nel computo dei 120 minuti complessivi, ha meritato il titolo, anche se per le Arpie rimane il rammarico del pareggio casalingo in gara uno. AC Life Style Handball Erice: Masson, Bernabei, Eghianruwa, Coppola, Tarbuch 6, Losio, Benincasa, Dalle Crode, Di Prisco, Pessoa 2, Ateba 14, Do Nascimento 3, Cabral Barbosa 3, Cozzi, Ramazzotti. All. Cristina Cabeza Gutiérrez.

• Volley B1: davanti al proprio pubblico l’EnoDoro Marsala Volley batte la Lasersoft Riccione Volley con il risultato di 3-0 grazie ai parziali 25/23, 25/21 e 25/20, nella prima semifinale Play Off per la promozione in serie A2 di Volley femminile. Un risultato oltre le più rosee aspettative vista la caratura delle avversarie che a sprazzi hanno dimostrato di giocare un’ottima pallavolo. Una costanza di gioco, concentrazione e voglia di mettere le mani sul risultato pieno che invece ha visto le lilibetane di Coach Lino Giangrossi gestire bene i vantaggi e, quando sotto nel risultato, capace di recuperare punto su punto con una determinazione da grande squadra. Un atteggiamento mentale davvero sontuoso che pone il Marsala Volley nella condizione di giocare il ritorno a Riccione forte di questo vantaggio ma consapevole che tanto ancora c’è da fare per poter passare il turno al fine di approdare alla finalissima contro il Fasano visto che in caso di sconfitta da tre punti le romagnole hanno ancora da giocarsi nel proprio fortino l’eventuale Golden Set. Enodoro Marsala Volley: Grippo, Pozzoni 12, Cecchini 9, Varaldo 17, Caserta 13, Bondavalli, Oggioni (L), Messaggi, Courroux, Zingoni, Carpio, Guastella, Lo Gerfo (L2). Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.

• Pallamano A2: s’interrompe sul più bello il sogno dell’Handball Trapani, sconfitta domenica mattina in finale dal Mestrino e costretta così ad abbandonare i propositi del salto in A1. Sono stati sessanta minuti affrontati con il giusto piglio ma anche con una notevole stanchezza psicofisica, che ha accompagnato le giovanissime granata e condizionato l’esito della gara. Al di là del risultato, nulla può scalfire il grande lavoro svolto da queste ragazze e dal coach Laura Avram. Fautrice, quest’ultima, di una magnifica opera quotidiana in palestra che ha condotto ad un palese miglioramento del gruppo e delle singole giocatrici, e conseguentemente a una stagione esaltante. Successo meritato per il Mestrino, che ha condotto nel punteggio per gran parte della gara, dimostrando di possedere maggiore fisicità, lucidità e capacità di gestire un appuntamento così importante, La sensazione è che fin dal primo tempo la Handball Trapani avesse finito la benzina e che le ottime parate di Maira De Marinis non fossero sufficienti a dare la carica alle compagne. La continuità nel trovare il gol delle venete e le difficoltà offensive delle ragazze di Laura Avram hanno indirizzato la gara sin dal primo tempo, concluso con un “meno 5” per le granata(13-18). Dopo l’intervallo, poi, la conferma del divario, nonostante la Handball Trapani non abbia mai mollato di un millimetro. Handball Trapani: De Marinis, Stellato 5, Cenicola 1, Francesca Ferraresi, Martina Lista 2, Marino, Borodai 6, L’Abbate, Ricciardo, Lusarreta, Zizzo, Margherita Ferraresi, Plazzotta, Ascorti, Podariu 1, Priolo 2, Mydlova 3. All. Laura Avram.

• Futsal B: Marsala Futsal concreto. I ragazzi di Coach Torrejon, continuano a vincere, battendo nella semifinale di andata dei playoff di serie B un sempre roccioso Alta Futsal. Avvio di match scoppiettante per i padroni di casa che grazie alle marcature di Barroso, 50 gol stagionali in tutte le competizioni con il Marsala Futsal per lui, De Bartoli, Bonafede e Patti partono alla grande per il 4-1 con il quale si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa la banda sbaglia diverse occasioni e subisce due reti per il finale 4-3. Match maschio e combattuto, con i nostri che davanti al proprio pubblico sono scesi in campo con determinazione e volontà di non deludere le aspettative, riuscendo portare a casa una vittoria pesante che ci permette di andare al match di ritorno con un piccolo vantaggio. La “battaglia” non è ancora finita, appuntamento tra sette giorni in Puglia per la gara di ritorno della Semifinale Nazionale per decretare chi, nel doppio confronto, potrà continuare il percorso verso l’obbiettivo finale. Marcatori: Barroso, De Bartoli, Bonafede e Patti con una rete a testa. Dal profilo facebook del Marsala Futsal gli highlights del match:

• Ginnastica: conclusa la Finale del Campionato Italiano Gold Allieve A1, A2, A3, A4 e A5 di ginnastica artistica femminile indetta dalla Federazione ginnastica d'Italia la marsalese Sofia De Filippi, classe 2015, dell'Asd Marsala Gym Lab, allieva di 2° livello, vi ha preso parte, dopo una severa e stringente selezione prevista per questo 2025. Solo 60 le ginnaste ammesse, rispetto alle 120 dello scorso anno, e la Gymlabina marsalese, unica siciliana qualificata, allenata dal Tecnico Federale Gilda Tortorici e da quest'anno anche dall'aspirante tecnico Sofia Genovese, supporto giovane e prezioso della associazione, ha potuto risalire dal 59° piazzamento della fase di qualificazione al 37° piazzamento ottenuto in finale, recuperando ben 22 posizioni e incrementando il suo personale score sia rispetto alle prove regionali che a quella di zona tecnica. Così il tecnico Federale Gilda Tortorici: " Una gara tenuta molto bene e portata a termine con successo. Nessun fallo ed esecuzioni pulite che le hanno consentito di migliorarsi. Siamo soddisfatti di come Sofia sia stata determinata e concentrata. Le auguriamo di andare sempre avanti, di poter costruire tantissimi altri ricordi e di rientrare ancora tra le pagine della ginnastica italiana".