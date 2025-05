27 Maggio: vince il centrosinistra, altre bombe su Gaza, Trump dice che Putin è pazzo

27/05/2025 07:16:00

E' il 27 Maggio 2025. Ecco i principali fatti, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei più importanti quotidiani.

• Alle Comunali il centrosinistra ha conquistato al primo turno Genova e Ravenna. Nel capoluogo ligure ha vinto Silvia Salis, in quello romagnolo Alessandro Barattoni. In entrambi i casi li sosteneva una coalizione di tutti i partiti di sinistra. Al ballottaggio andranno invece Matera e Taranto, dove la frammentazione delle forze politiche era maggiore

• In Medio Oriente Netanyahu ha annunciato un’imminente svolta sugli ostaggi in una giornata che ha visto gruppi di ebrei integralisti assaltare le botteghe arabe nel centro di Gerusalemme

• Hamas, che sembrava avesse accettato le proposte di tregua degli Stati Uniti, è stata smentita dall’inviato Usa Steve Witkoff. Intanto altre bombe piovono su Gaza e alcune hanno centrato una scuola: pare che le vittime civili siano 36, tra cui molte donne e bambini

• A Khan Younis l’esercito israeliano ha intimato in arabo ai gazawi di andarsene perché sarebbe iniziata una operazione militare «senza precedenti»

• La Germania invierà i missili Taurus all’Ucraina e il cancelliere Merz ha detto che l’Ucraina potrà usarli senza limitazioni di gittata (arrivano fino a 500 chilometri di distanza). Mosca ha replicato che si tratta di una scelta molto pericolosa

• Trump da Washington ha dato del pazzo a Putin ed è tornato a minacciare sanzioni nei confronti della Russia

• In Venezuela solo il 12 per cento degli aventi diritto è andato a votare: le opposizioni avevano chiesto di disertare le elezioni in protesta contro Maduro, la cui coalizione ha preso oltre l’80 per cento dei voti

• Appena prima di scendere dall’aereo presidenziale appena atterrato in Vietnam, Emmanuel Macron si è preso uno schiaffo dalla moglie Brigitte, ripreso dalle telecamere dei giornalisti. Lui poi ha detto che stavano solo scherzando, ma sembra che la lite ci sia stata davvero

• A Liverpool un’auto ha investito la folla di tifosi che festeggiava lo scudetto: i feriti sono 46, due dei quali gravi. Escluso il terrorismo, è stato fermato un uomo di 53 anni

• A Sampierdarena, quartiere di Genova, sono stati sequestrati 140 chili di eroina destinati al mercato europeo. La droga era in un container, nascosta dentro decine di mattoni

• Il governo ha posto la fiducia sul decreto sicurezza che inasprisce le pene per le occupazioni abusive e altri illeciti. In via del Tritone è stato sfiorato lo scontro tra la polizia e qualche centinaio di manifestanti contro il devcreto sicurezza

• In Germania sono stati condannati quattro dirigenti Volkswagen che erano stati coinvolti nel «dieselgate», lo scandalo risalente al 2015 legato ai falsi dati sull’inquinamento delle auto

• A Napoli centinaia di migliaia di persone hanno festeggiato la vittoria dello scudetto. L’allentatore Antonio Conte, per ora, non ha detto se lascerà o no la squadra

• Il ct della Nazionale Spalletti ha reso noto l’elenco di convocati in azzurro per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldavia. Intanto Ancelotti è arrivato a Rio de Janeiro per iniziare il suo lavoro da allenatore del Brasile, che nelle qualificazioni sfiderà Ecuador e Paraguay

• La Campari si appresta a lanciare il Crodino negli Usa. Sarà lo Spritz analcolico e gli americano lo pagheranno caro: 15 dollari a confezione da 4

• Il varo finito male di una nave da guerra in Corea del Nord ha provocato la vendetta di Kim Jong-un: quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver messo in pericolo lo stato

• A proposito del caso Garlasco il TgLa7 ha mostrato un video registrato da Chiara Poggi che sembra riferirsi a un caso di preti pedofili. L’ipotesi è che in esso ci sia il movente dell’omicidio

• Ci sono sette nuovi indagati nell’inchiesta per l’assassinio del giudice Giuseppe Scopelliti, ucciso nel 1991. Il delitto maturò negli ambienti mafiosi e della ’ndrangheta

• A Legnano si è consegnato alle forze dell’ordine il marito della donna trovata accoltellata. L’uomo era ricercato per sfruttamento della prostituzione, ma pare non abbia nulla a che fare con l’omicidio della moglie

• Al Roland Garros Jannik Sinner ha battuto il rivale francese Arthur Rinderknech in tre set (6-4 6-3 7-5)

• Agli American Music Awards Billie Eilish ha vinto in tutte e sette le categorie nelle quali era nominata, incluso il premio come artista dell’anno. Taylor Swift non ha vinto nulla

• Sono morti Marcel Ophüls (97 anni), documentarista noto per i suoi film contro i regimi autoritari, e Domenico «GG» Canu (66 anni), co-fondatore dei Planet Funk

Titoli

Corriere della Sera: Voto nei comuni, / il centrosinistra / conquista Genova

la Repubblica: Vince il centrosinistra unito

La Stampa: Salis rianima il campo largo

Il Sole 24 Ore: Il BTp anti inflazione parte da 1,85

Avvenire: Benzina sul fuoco

Il Messaggero: Comuni, round al centrosinistra

Il Giornale: Meno ladre e case occupate / Ma la sinistra si ribella

Leggo: Israele fa strage di bambini

Qn: Schlein: «Uniti si vince» / Meloni: basta liti tra noi

Il Fatto: Chi scopre Netanyahu / con 20 mesi di ritardo

Libero: Ammucchiatissima rossa

La Verità: Il vero obiettivo di Trump / è fare a pezzi il Green deal

Il Mattino: Dopo lo scudetto la sfida dell’America’s Cup / Meloni: Sud da fanalino di coda a locomotiva

il Quotidiano del Sud: Armi a Kiev senza limiti di gittata

il manifesto: Colpi di fiducia

Domani: Comunali, il campo largo stravince / Il Pd fa il pieno di voti, male Meloni