Un aiuto per Carola, la piccola guerriera siciliana. La mamma Eleonora e il papà lanciano una raccolta fondi

27/05/2025 14:26:00

Antonino Muscarnera, operatore socio-sanitario originario di Sciacca e da 15 anni residente in Piemonte, insieme alla compagna Eleonora Lipari, trapanese, lancia un appello accorato per la loro bambina, Carola. La piccola, che a settembre compirà sei anni, combatte dal febbraio 2021 contro un ependimoma, una rara e aggressiva forma di tumore cerebrale.

In questi anni la famiglia ha affrontato un vero e proprio calvario, passando da un ospedale all’altro in tutta Italia, nella speranza di trovare una cura efficace. L’ultima terapia tentata – la “Car-T” – somministrata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, purtroppo non ha dato i risultati sperati. Ora, l’unica speranza sembra essere un intervento altamente specialistico presso un centro neurologico d’eccellenza a Parigi.

Il percorso sanitario intrapreso finora ha richiesto un impegno economico enorme, portando la famiglia ad avviare una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, ancora attiva, per poter sostenere i costi dell’intervento, che non sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per contribuire alla raccolta: https://gofund.me/a77167f1

«Abbiamo bisogno di aiuto», racconta Antonino, «ringraziamo di cuore chi ci ha già sostenuto e chi lo farà. Lo facciamo per Carola, per il suo attaccamento alla vita. Siamo tornati a casa e stiamo organizzando la logistica per la nuova operazione. Intanto lei sogna di andare in piscina e di divertirsi in un parco giochi. Sogni che speriamo di realizzare, compatibilmente con le cure».

In questi quattro anni, la coppia ha affrontato enormi sacrifici: ferie, permessi, supporto dei familiari e grande spirito di adattamento. Ma a guidarli è il sorriso di Carola, la sua forza e la sua resilienza, che continuano a dare loro il coraggio di lottare giorno dopo giorno. Ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza. Aiutiamo Carola a continuare a sognare.