TennisTavolo: la Germaine Lecocq Bar Diego Marsala promossa in serie C1

27/05/2025 15:00:00

Non sono bastate alla Germaine Lecocq Bar Diego Marsala sedici giornate di stagione regolare del Campionato di Tennis Tavolo serie C2 regionale, sempre in vetta alla classifica ed a punteggio pieno, per decretare la promozione in serie C1 nazionale. Si è dovuti ricorrere ai Play Off post season che avrebbero decretato la promozione in C1 di due formazioni dei complessivi quattro gironi regionali. La formula ha previsto una prima fase di ripescaggi a cui non ha partecipato la Germaine Lecocq Bar Diego perché giunta prima in campionato, acquisendo così il diritto a partecipante alla seconda fase composta da due gironi da tre squadre. Le vincenti dei due gironi avrebbero direttamente acquisito la promozione in serie C1 successivamente giocando una finalissima che avrebbe decretato la squadra Campione Regionale. Nel proprio girone La Germaine Lecocq Bar Diego ha vinto entrambe le sfide battendo in ordine la EOS Enna per 4-1 e la Pongistica Catania per 4-2 così approdando in serie C1 nazionale, giusto coronamento a seguito di una stagione interamente in vetta alla classifica. Ottime le performance dei pongisti lilibetani Fabrizio Salerno, Federico Bellissimo, Pietro Pizzo e Davide Toutaoui Staouti che hanno fatto valere le proprie abilità, a tratti davvero irresistibili, nei confronti di quotati avversari. Raggiunta la promozione rimaneva da giocare la finalissima per il titolo regionale che si è aggiudicata la Virtus Enna, squadra del girone B, per 4-1. Un match proibitivo per i lilibetani visto il ricorso degli ennesi a giocatori stranieri di ben altre categorie che hanno potuto partecipare essendo naturalizzati italiani.

“Raggiungere la promozione alla C1 nazionale era un nostro obiettivo – dichiara la Presidente Sandra Sorrentino. La società, che la prossima stagione partirà dalla B1 con la prima squadra, vuole essere presente in diversi campionati sempre più competitivi per continuare a sviluppare questo Sport che tanto sta appassionando i marsalesi. Vogliamo ambire ad obiettivi sempre più importanti grazie ad una ragionata programmazione in essere con le forze imprenditoriali che ci stanno sostenendo”.