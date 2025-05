28 Maggio: guerra di Trump alle università, si muore di fame a Gaza, per l'Ue è "abominevole"

28/05/2025 07:10:00

E' il 28 Maggio. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani,

• Trump ha cancellato 100 milioni di dollari destinati ad Harvard. E ha ordinato alle rappresentanze diplomatiche di bloccare i visti di studio verso tutte le università statunitensi

• Sotto l’amministrazione Trump gli americani che chiedono la cittadinanza in Inghilterra sono in continuo aumento: duemila solo negli ultimi tre mesi. Intanto il presidente ha graziato un bancarottiere che attraverso la madre gli aveva fatto avere un milione di dollari

• Il Wall Street Journal scrive che gli Usa starebbero pensando a sanzioni contro la Russia. E Trump ha scritto su Truth che Putin «sta giocando col fuoco!». La risposta del portavoce del Cremlino Peskov è stata che per la tregua «naturalmente, c’è bisogno di tempo», accompagnata da pesanti minacce alla Germania, mentre nel Mar Baltico è in corso un’esercitazione militare della Marina russa

• A Gaza è fallita o quasi la distribuzione di aiuti organizzata da Israele: i pochi convogli arrivati sono stati presi d’assalto da una folla affamata. Nella Striscia un chilo di riso costa ormai 50 dollari

• Ursula von der Leyen ha dichiarato «abominevole» la strage di civili palestinesi. Il cancelliere Merz si è detto «sconvolto dalla spaventosa sofferenza della popolazione civile» palestinese

• La villa nello spezzino dell’avvocata Annamaria Bernardini De Pace è stata assaltata da banditi che hanno malmenato il custode, svuotato la cassaforte e fatto danni per 100 mila euro

• Il processo d’appello ha confermato le condanne per la strage di Viareggio: l’ex ad delle Ferrovie Mauro Moretti ha avuto la pena più severa, 5 anni

• Un benzinaio è stato accoltellato a morte durante una rapina in un’area di servizio di Ardea, vicino a Roma: forse aveva tentato di opporsi agli assalitori





• Un uomo di 57 anni è stato ucciso a Bologna: Giuseppe Marra sarebbe stato colpito dalla compagna, che è stata fermata ma respinge le accuse

• Giorgia Meloni, ospite della riunione nazionale di Confindustria, ha criticato i dazi interni e l’eccesso di burocrazia dell’Unione Europea

• Unicredit potrebbe rinunciare, almeno per il momento, all’operazione Bpm: lo ha ipotizzato l’ad Andrea Orcel

• Un nuovo investitore ha salvato il noto marchio dell’intimo di lusso La Perla, evitando il licenziamento di oltre 200 lavoratori

• Per un treno guasto sulla linea dell’alta velocità tra Milano e Bologna, molti convogli hanno subito ritardi fino a due ore

• È fallito il nono lancio di prova di Starship di SpaceX, società di Elon Musk. Dopo tre quarti d’ora di volo, il razzo è precipitato sull’Oceano indiano

• Finito il campionato di Serie A è iniziato il valzer degli allenatori, primo fra tutti quello del Napoli scudettato, Antonio Conte, il quale però non ha ancora detto cosa farà

• Nasce ufficialmente oggi la prima piattaforma in streaming del Vaticano che trasmetterà film e altri programmi. Si chiamerà Credo

• Il comune di Bagno a Ripoli ha festeggiato il compleanno di due gemelli, Paolo e Paola, entrambi centenari

• Il Tar del Lazio ha cancellato l’obbligo di identificazione de visu (letteralmente, «con i propri occhi») dei clienti da parte dei gestori di b&b

• L’Italia non ha aderito a una mozione firmata da 17 paesi europei che condanna il governo ungherese per le recenti leggi di discriminazione sessuale

• Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Anna Chiti, la ragazza di 17 anni annegata a Venezia nel suo primo giorno di stage

• Per la vicenda dell’italiano rapito e torturato a New York è stato arrestato un secondo trader

• Ha confessato uno degli assassini del capo ultrà interista Vittorio Boiocchi

• Podio tutto italiano al Giro d’Italia: primo Christian Scaroni, secondo Lorenzo Fortunato, terzo Giulio Pellizzari. Ma la maglia rosa resta per un soffio sulle spalle di Del Toro

• Al suo primo match al Roland Garros Djokovic ha battuto McDonald con un triplo 6-3. Hanno vinto anche Coco Gauff e i nostri Cobolli e Arnaldi

• Giulia Perotti, appena 15 anni, è già una stella della ginnastica azzurra: ultima vittoria, l’oro europeo nella gara a squadre

Titoli

Corriere della Sera: Trump, scontro aperto con Putin

la Repubblica: La disperazione di Gaza

La Stampa: «Giustizia, Delmastro se ne vada»

Il Sole 24 Ore: Orsini: un piano straordinario per l’Italia / Da Meloni aperture sul nodo energia

Avvenire: Assalto agli aiuti a Gaza / «Subito corridoi aperti»

Il Messaggero: Meloni all’Ue: via i dazi interni

Il Giornale: Il piano cambia-Europa

Leggo: Porno online, trappola per i minori

Qn: Meloni: basta dazi interni Ue / «E ora misure sull’energia»

Il Fatto: «Sui sequestri dei telefoni / più impunità per le mafie»

Libero: La sinistra usa Gaza / per il referendum

La Verità: Le grandi battaglie dell’Europa: i gay pride

Il Mattino: Meloni: Europa, via i dazi interni

il Quotidiano del Sud: Gaza, la rivolta degli affamati

il manifesto: Vivere di fame

Domani: Kiev, Mosca minaccia la Germania / «Finirete nella fossa con l’Ucraina»