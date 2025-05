Mazara, il 29 maggio il workshop “Il nostro Ciak: il progetto e i suoi obiettivi”

28/05/2025 18:13:00

Giovedì 29 maggio, alle ore 15.30, a Mazara del Vallo, presso la sala-conferenze del risto-bar “Lu-Mè” (via Paolo Borsellino n.3) si terrà il workshop “Il nostro Ciak: il progetto e i suoi obiettivi”.

Prende così il via il progetto, che avrà una durata di 14 mesi, promosso dalla UILDM Mazara con il coinvolgimento di partner nazionali (Circolo Legambiente “Francesco Lojacono” di Palermo, Fiadda Roma APS, Fiadda APS, Avi Umbria APS, Associazione Atlantis 27 OD, ANIS Regione Puglia, FISH FVG, FISH Calabria, Associazione Insieme Verso Nuovi Orizzonti ODV, Associazione Crescere Insieme e Fondazione Messina–Ente Filantropico). L’idea progettuale è stata selezionata attraverso l’Avviso n. 2/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo ad iniziative promosse ai sensi dell’articolo 72 del D.Legs. 3 luglio 2017 n. 117 (“Codice per il Terzo Settore”).

“Il nostro Ciak – spiega Giuseppa Adamo, progettista e project manager del progetto - è un progetto strutturato per rispondere in maniera integrata ai bisogni di giovani tra i 18 e i 29 anni con disabilità e in situazioni di svantaggio socio-economico. L’iniziativa si articola in una serie di interventi educativi e culturali volti a promuovere l’inclusione sociale, attraverso percorsi di comunicazione, formazione e attività teatrali. Il progetto si avvale del contributo di una rete composta da 11 partner nazionali e da un’équipe multidisciplinare che opererà in sinergia per garantire la qualità metodologica e l’efficacia degli interventi. L’obiettivo è rafforzare le competenze personali e relazionali dei beneficiari, valorizzando le loro potenzialità e favorendo l’accesso attivo alla vita culturale e sociale. Il workshop di apertura rappresenta un momento chiave di condivisione degli obiettivi progettuali e di attivazione della rete territoriale e nazionale coinvolta”.

Ad aprire i lavori del workshop sarà la Presidente di ANIS Regione Puglia, Anna Capra, che coordinerà l’incontro. Interverranno: Giovanna Tramonte, Presidente UILDM Sezione Mazara; Antonio Cotura, Presidente Fiadda APS; Giuseppa Adamo, Project manager del Progetto; Salvatore Messina, Direttore “Fondazione Messina”; previsto l’intervento di altri partner del Progetto “Il nostro Ciak”. Sarà possibile seguire l’evento anche sulla pagina facebook della UILDM Sezione Mazara.