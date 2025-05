29 Maggio: uccisa a 14 anni dal suo ex, Trump bloccato sui dazi, impresa di Gigante

29/05/2025 07:02:00

E' il 29 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani

• Alessio Tucci, 18 anni, ha spaccato il cranio della sua ex, Martina Carbonaro, con una pietra. Dopo aver nascosto il cadavere ha partecipato per due giorni alle ricerche della giovane di Afragola per depistare le indagini. Lei aveva solo 14 anni

• Berlino aumenterà il sostegno militare all’Ucraina e la Russia si infuria. Previsto per lunedì il secondo round di negoziati diretti tra Mosca e Kiev. Trump sta cercando di capire se Putin lo prende in giro





• L’informativa di Tajani su Gaza non ha convinto le opposizioni. Intanto Witkoff si dice ottimista sulla tregua, ma a Gaza si continua a morire per accaparrarsi gli aiuti

• Un tribunale federale ha bloccato Trump sui dazi perché sarebbero «illegali». I giudici sostengono che Trump non può sostituirsi al Congresso, l’unico organo autorizzato a decidere in materia tariffaria

• Elon Musk s’è detto deluso dalla «Big, beautiful bill» di Trump: «Aumenterà il deficit degli Stati Uniti e indebolirà gli sforzi del Doge». Ma su X si congeda dal Doge ringraziando il presidente

• Antonio Filosa è stato nominato nuovo ad di Stellantis. Napoletano, in Fiat da 25 anni, è stato un protégé di Marchionne

• Meloni riceverà Macron martedì. Oggi la premier volerà in Asia Centrale per stringere intese sull’energia

• L’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a 20 anni per aver molestato 299 undicenni

• Al Roland Garros l’impresa di Matteo Gigante: ha battuto Tsitsipas. Passano il turno anche Musetti, Paolini e il duo Errani-Paolini. Oggi in campo ci sono Sinner, Cocciaretto e il derby Cobolli-Arnaldi

• Secondo il Consiglio d’Europa la polizia italiana sarebbe razzista. Parole «vergognose» per Meloni. Anche Mattarella s’è detto «stupito»

• Il tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso della presidente della Sardegna, Alessandra Todde, contro l’ordinanza che ne imponeva la decadenza dalla carica. Lei impugnerà la sentenza

• Luca Casarini e parte dell’equipaggio di Mare Jonio andranno a processo. Dovranno rispondere del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dal trarne profitto

• Unicredit punta al 20 per cento della greca Alpha Bank

• In Francia c’è una proposta di legge per fermare la diffusione del turismo «no kids», quello che vieta l’ingresso in alberghi e ristoranti ai bambini

• L’Estonia ammette i cellulari in classe e da settembre regalerà un account Ai a ogni studente

• Denis Verdini andrà a processo. È accusato di evasione dai domiciliari. Con la scusa del dentista se ne sarebbe andato al ristorante per cenare con gli amici

• Fedez sarà il superospite del congresso dei giovani di Forza Italia

• Sembra che Alessandro Sallusti sarà sostituito alla direzione del Giornale da Tommaso Cerno, attuale direttore del Tempo. Cerno verrà a sua volta sostituito da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, posto che dovrebbe andare a Vittorio Feltri

• Quei quattro capelli rinvenuti nel lavandino dei Poggi potranno scagionare Stasi?

• Un operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio (Milano) è stato fermato per l’omicidio di Vasilica Potincu

• Giuseppe Marra, l’uomo di 59 morto martedì a Bologna, sarebbe stato ucciso dalla compagna Lorenza Scarpante, di 56 anni

• Isaac Del Toro ha vinto la tappa numero 17 del Giro d’Italia, blindando la Maglia Rosa

• Il Chelsea ha vinto la Conference league. Ha sconfitto il Betis Siviglia per 4 a 1

• Sono stati scelti i tre nuovi protagonisti per la serie Hbo su Harry Potter. Sono i bambini Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout

Titoli

Corriere della Sera: Alta tensione Berlino-Mosca

la Repubblica: La proposta di Mosca

La Stampa: «Aiuti a Kiev, sto con Merz»

Il Sole 24 Ore: Scuola, sanità, / trasporti: ecco / il piano per le / aree spopolate

Avvenire: Guerra sugli aiuti

Il Messaggero: Mossa di Putin: subito un tavolo

Il Giornale: Casarini a processo: lucrava sui clandestini

Leggo: Uccisa con una pietra a 14 anni

Qn: Strasburgo: agenti razzisti / Il Colle difende la polizia

Il Fatto: «I palestinesi affamati? / No, solo poco allenati»

Libero: xxx

La Verità: L’Europa chiede altre tasse / sulle auto Diesel e benzina

Il Mattino: Gli occhi del mondo sul Napoli

il Quotidiano del Sud: xxx

il manifesto: Il grande fardello

Domani: Femminicidi, è strage senza fine / Martina Carbonaro uccisa a 14 anni