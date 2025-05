Il primo caldo estivo in arrivo in Sicilia

29/05/2025 08:35:00

In Sicilia è in arrivo l’anticiclone africano, che garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in deciso aumento. Giovedì 29 e venerdì 30 maggio saranno due giornate all’insegna del sole, con un clima che comincerà ad assumere i connotati tipici dell’estate. Nel fine settimana, in concomitanza con il ponte del 2 giugno, secondo gli esperti le temperature dovrebbero aumentare ancora.

Giovedì 29 maggio: bel tempo e temperature in aumento

La giornata di oggi, giovedì 29 maggio, sarà dominata dal bel tempo in tutta la regione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura passeggera e isolati addensamenti senza conseguenze. Le temperature massime oscilleranno tra i 22 e i 31 gradi, mentre i valori notturni saranno in aumento, con minime generalmente comprese tra i 15 e i 20 gradi.

A Trapani si prevede cielo poco nuvoloso o velato per l’intera giornata. Le temperature saranno comprese tra i 17°C del primo mattino e i 23°C nel pomeriggio, con picco intorno alle 15. I venti soffieranno moderati da ovest-nord-ovest al mattino, ruotando poi da nord-nord-ovest al pomeriggio con raffiche fino a 23 km/h. L’intensità solare sarà molto alta, con un indice UV pari a 9.6. La qualità dell’aria sarà molto buona.

Venerdì 30 maggio: clima estivo in tutta la regione

Anche venerdì sarà una giornata soleggiata e calda su tutta la Sicilia. L’anticiclone africano manterrà condizioni di stabilità con cieli sereni e temperature massime in ulteriore lieve aumento, fino a 27-29 gradi in molte località dell’entroterra e lungo la fascia meridionale. Il clima sarà tipicamente estivo, con sensazione di caldo accentuata nelle ore centrali del giorno.

In provincia di Trapani il tempo si manterrà stabile, con temperature gradevoli e ventilazione moderata dai quadranti settentrionali. Il cielo resterà sereno o con lievi velature, senza alcuna possibilità di precipitazioni.