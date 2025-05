 Disabili psichici, De Luca (M5S Ars): “Finalmente l'ok definitivo all'aumento del budget di salute"

29/05/2025 22:05:00

Con l’approvazione in Aula del disegno di legge stralcio sulla sanità, arriva l’ufficialità dell’aumento del 10% del budget di salute destinato alle persone con disabilità psichica. Una notizia accolta con grande soddisfazione dal capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, Antonio De Luca, che definisce la misura “una grande conquista per tantissime famiglie”.

“Grazie a questo incremento – spiega De Luca – le Asp potranno disporre di maggiori risorse per finanziare progetti terapeutici individualizzati, fondamentali per la cura e l’inclusione sociale delle persone con disagio psichico. Si tratta di un passo avanti importante che concretizza anni di battaglie del M5S in un settore troppo a lungo trascurato dalla politica regionale”.

Ma il provvedimento non si limita solo a un incremento economico. De Luca evidenzia anche l’approvazione di una norma che punta a rafforzare la trasparenza nell’utilizzo dei fondi: “È stata inserita, grazie a un nostro articolo, l’obbligatorietà per l’assessore alla Salute di presentare ogni anno una relazione alla commissione sanità dell’Ars sullo stato e sulle modalità di spesa del budget di salute da parte delle Asp siciliane. Un passaggio fondamentale per garantire un controllo reale sull’impiego delle risorse pubbliche”.

Nonostante il risultato ottenuto, De Luca invita alla prudenza e ribadisce la necessità di vigilare sull’attuazione delle norme: “Siamo soddisfatti, ma sappiamo bene che il percorso è ancora lungo. Le famiglie attendono risposte concrete da anni, e purtroppo molte norme già esistenti vengono spesso ignorate. Il budget di salute è previsto da tempo in Sicilia, anche grazie a un nostro emendamento, ma l’applicazione è stata a lungo trascurata. Fortunatamente, negli ultimi mesi, grazie alla nostra costante pressione, abbiamo notato segnali positivi da parte di alcune Asp”.

L’incremento del budget rappresenta quindi un importante passo in avanti, ma per il M5S la sfida continua: assicurare che le risorse arrivino davvero a chi ne ha bisogno e che ogni persona con disabilità psichica possa accedere a percorsi terapeutici dignitosi e inclusivi.