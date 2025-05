Salvatore Quinci: "I politici della Lega ci dicano dove dobbiamo prendere i soldi per le strade"

29/05/2025 06:00:00

“Presto farò una squadra e presto partiremo con i consigli provinciali e le riunioni dei sindaci. Ho qualche giorno di tempo prima di entrare nel vivo con i lavori della Provincia, ma intanto, a Mazara, questo fine settimana abbiamo un grande evento: Tesori dal Blu. Sponsorizzato dal Ministero della Sovranità Alimentare, avremo i ministri Musumeci e Lollobrigida, il sottosegretario con delega alla Pesca La Pietra, i ministri della Pesca di Malta, Libia e Tunisia, più il vice ministro della Pesca dell’Egitto. Un’occasione importante per tracciare le linee prospettiche su politiche e strategie in quest’area, che è il Canale di Sicilia, tra i principali protagonisti che sono i Paesi rivieraschi del Maghreb e l’Italia. Questo fa di Mazara un luogo e un riferimento importante. Mazara non vuole più essere il Meridione del nostro Paese, ma il Nord di quest’area che insiste attorno al Canale di Sicilia”, così Salvatore Quinci, sindaco di Mazara e neo Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, intervenuto a Buongiorno24.

“Mazara del Vallo è onorata di ospitare la seconda edizione di Tesori dal Blu, un evento che riconferma il ruolo centrale della nostra città – continua Quinci – nel dibattito internazionale sulle politiche del mare e della pesca mediterranea. L’obiettivo è quello di rafforzare il dialogo tra i territori, favorendo strategie condivise e sostenibili, senza mai perdere di vista la voce delle marinerie locali, autentico simbolo dell’identità mazarese. Invito cittadini, operatori del settore e visitatori a partecipare numerosi a questa tre giorni di dialogo, condivisione e valorizzazione del nostro patrimonio blu.”

Quinci, la Provincia di Trapani era commissariata dal 2011 con le dimissioni di Turano. Chi ha sofferto di più da questo commissariamento sono le infrastrutture. I fondi destinati alle infrastrutture sono quasi scomparsi, poi ci sono stati i tagli che hanno colpito le province, con l’Anci che ha detto alla Regione e al Governo: bisogna fare qualcosa.

“Pensiamo che questa norma di bilancio sia scellerata. Non è immaginabile pretendere di fare grandi opere nel nostro Paese tagliando ancora una volta i costi di manutenzione e gestione degli Enti Locali. Per me è incomprensibile. Il nostro rappresentante, il presidente Gandolfi, si è rivolto direttamente alla premier Meloni, a cui ha chiesto due cose: la prima, di mettere mano alla riforma delle province. Noi non vediamo l’ora, non abbiamo paura del voto dei cittadini, al contrario. E poi di rivolgersi al ministro Salvini, che è in perenne campagna elettorale, per dirgli che non può prendere i soldi delle province italiane per fare il Terzo Valico di Genova. La Liguria, la città di Genova, hanno infrastrutture moderne, è un territorio ricco e i soldi li deve prendere da qualche altra parte. Abbandona territori come quelli siciliani, dove il tema della viabilità è un tema drammatico che ci condanna al medioevo, e si prende i nostri soldi per fare il Terzo Valico di Genova?”

Riguardo ai tagli alle province dal parte del Governo, riferendosi all’assessore regionale Mimmo Turano della Lega, Quinci dice: “Chi fa politica in questa provincia, chi fa proclami, chiacchiere, raccoglie consenso, ci venga a dire dove dobbiamo trovare i soldi per mantenere le strade provinciali, che il ministro Salvini ha tolto alle province italiane e in particolare alle province siciliane, e a Trapani che non ha un euro in cassa. Ce lo vengano a dire, altrimenti quali cittadini rappresentano i politici della Lega della provincia? Rappresentano i liguri e i genovesi o rappresentano i cittadini trapanesi che li hanno eletti?”.

Qui la video intervista completa a Salvatore Quinci