Trapani, eletti il baby sindaco e il baby consiglio comunale: ecco chi sono

A Palazzo Cavarretta, cuore istituzionale della città di Trapani, è stato eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, un progetto promosso dall’Amministrazione Tranchida con il supporto dei servizi sociali del Comune, che hanno coinvolto studenti, insegnanti e famiglie. Presenti alla cerimonia il sindaco Giacomo Tranchida, l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Virzí e il presidente del consiglio comunale Alberto Mazzeo.

Con 10 preferenze su 24 voti, la nuova baby sindaca è Vittoria Nacci, espressione della lista “Tutta la scuola è qua”.

Al suo fianco, nel ruolo di baby vicesindaco, Diego Corvino della lista “Trapani guarda il futuro dei ragazzi e delle ragazze” , eletto con 7 voti.

Il ruolo di baby presidente del consiglio è stato assegnato ad Armando José Calvino, anche lui della lista "Tutta la scuola è qua".

Mentre baby vicepresidente del consiglio è Kim Montalbano, lista “Cresciamo insieme con nuove idee”.

Il sindaco Tranchida ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa:

«Un grazie all’assessore Virzí e ai suoi collaboratori, che hanno portato avanti un grande lavoro di coinvolgimento. Ho visto ragazzi attenti e consapevoli del valore di ciò che stanno sperimentando, accompagnati con affetto dalle loro famiglie. Auguro loro di essere “migliori” di noi, consiglieri e giunta inclusi. Il Comune che pensa ai più piccoli, pensa a una città più grande. Una città grande non si costruisce solo con l’estensione del territorio, ma con servizi migliori per tutti, specie per i più fragili – e tra questi ci sono anche i bambini. Dobbiamo dare loro voce, ascoltare proposte e idee, per costruire una città che sia davvero di tutti».

L’assessore Giuseppe Virzí ha definito la giornata come «emozionante, per la partecipazione attiva dei ragazzi e delle famiglie. Il consiglio dei ragazzi è un progetto che dà senso all’articolo 12 della convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, promuovendo la partecipazione concreta dei più piccoli. È stato bello vederli presentare programmi e liste. Ringrazio gli uffici comunali che hanno reso possibile tutto questo».

Infine, il presidente del consiglio comunale Alberto Mazzeo ha augurato buon lavoro ai neoeletti:

«La vostra elezione è un segnale importante. Il Consiglio dei Ragazzi è un laboratorio di democrazia, uno spazio per imparare ad ascoltare, dialogare e progettare il futuro. A nome dell’intero Consiglio Comunale, vi garantisco ascolto e disponibilità. Il vostro entusiasmo può essere un esempio anche per noi adulti».

Con entusiasmo e spirito civico, i più giovani della città iniziano così il loro percorso istituzionale, portando idee nuove e uno sguardo fresco su Trapani.