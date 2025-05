30 Maggio: caos dazi, possibile tregua a Gaza, Allegri al Milan

30/05/2025 07:06:00

E' il 30 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Allegri va al Milan per 5,5 milioni di euro a stagione. Con un ritocco verso l’alto all’ingaggio da 6, Conte resta al Napoli, che investirà 150 milioni sul mercato. Per 5 milioni sembra che Gasperini andrà alla Roma. Juve e Fiorentina, invece, sono in crisi sulla scelta del prossimo allenatore

• Il cancro si trasmetterà come un virus. Lo dice David Quammen, il divulgatore scientifico statunitense che predisse il Covid

• Israele ha detto sì al piano per la tregua di Witkoff ma Hamas lo ha bocciato. Intanto il ministro delle finanze Smotrich ha annunciato 22 nuove colonie in Cisgiordania

• Putin prende tempo e Zelens’kyj lo perde. Il Cremlino non consegnerà a Kiev il memorandum prima dell’incontro di lunedì. Di cosa parleranno? Probabilmente di nulla





• Poche ore dopo la sentenza che ha definito «illegali» gran parte dei dazi di Trump, un altro giudice ha accolto il ricorso presentato dal governo. Quindi i dazi restano (almeno per ora)

• In Portogallo l’ultradestra ora è la seconda forza politica. Pur avendo preso meno voti, ha più seggi del Partito socialista

• In Uzbekistan Giorgia Meloni ha chiuso accordi per 3 miliardi. Oggi va in Kazakistan

• Dopo due giorni di seduta ininterrotta la Camera ha approvato il decreto Sicurezza con 163 sì. Il provvedimento ora passa al Senato

• Stando all’ambasciatrice italiana a Mosca Cecilia Piccioni se Unicredit dovesse uscire dalla Russia a rimetterci sarebbero 250 mila imprese italiane

• Il nuovo ad di Stellantis Antonio Filosa ha visitato Mirafiori e incontrato John Elkann

• Dopo nove anni Maria Grazia Chiuri lascia la guida di Dior. Si è comprata un teatro a Roma

• Al Roland Garros Jannik Sinner e Matteo Arnaldi passano al terzo turno. Fuori Cocciaretto. Applausi per Richard Gasquet alla sua ultima partita

• Il processo per la morte di Maradona è stato annullato. Una dei tre giudici aveva organizzato di nascosto la realizzazione di un documentario sul procedimento, con lei stessa come protagonista

• Chi maltratta o uccide gli animali rischia il carcere. Il disegno di legge di Michela Vittoria Brambilla è passato in Senato

• D’ora in poi il festival l’organizzazione di Sanremo sarà sempre affidata con bando. Lo ha stabilito il Tar (anche se quest’anno la Rai è stata l’unica a presentare un’offerta entro i termini)

• La Regione Lazio ha firmato un contratto di un anno con la società di comunicazione del figlio di Corrado Ferlaino con il compito di migliorare la reputazione dalla Sanità regionale

• Il dossier di Antigone sulle carceri italiane si intitola Senza respiro e racconta di carceri sovraffollate, detenuti che s’imbottiscono di psicofarmaci e suicidi

• A Roma la banda del rame ha svaligiato una cabina elettrica sotto la casa di alcuni vertici della polizia

• Angela Taccia, l’avvocata di Andrea Sempio, ha ricevuto minacce di morte via mail

• Il padre di Alessio Tuccia detto che mai si sarebbe aspettato che il figlio potesse uccidere la fidanzata Martina, 14 anni: «Era innamorato, non ossessionato».Ha aggiunto: «Deve pagare. Chiedo scusa»

• Il tedesco Nico Denz, 31 anni, ha vinto la tappa numero 18 del Giro, la Morbegno-Cesano Maderno. Il messicano Del Toro resta in maglia rosa. Lo spagnolo Ayuso si è ritirato: un’ape lo ha punto all’occhio destro

• Il Brescia è retrocesso in Serie C e la Sampdoria spera nel play out contro la Salernitana per restare in Serie B

• Fuori di Martone, Il tempo che ci vuole di Comencini e Parthenope di Paolo Sorrentino hanno ricevuto 10 candidature ciascuno ai Nastri d’Argento

Titoli

Corriere della Sera: Battaglia legale sui dazi di Trump

la Repubblica: Usa, caos sui dazi di Trump

La Stampa: Dazi, scontro tra giudici Usa

Il Sole 24 Ore: Il BTp Italia a quota 6,5 miliardi

Avvenire: Gaza sfiora la tregua

Il Messaggero: I dazi in tribunale, caos Usa

Il Giornale: Guerra giudici-Trump / (per ora) restano i dazi

Leggo: Carceri italiane al collasso

Qn: Dazi, lo stop dura un giorno / Scontro Trump-giudici

Il Fatto: Riarmo: 200 milioni di t. / di gas serra in più all’anno

Libero: Casarini a processo / vara la seconda nave

La Verità: Pfizer falsificò i dati sui morti / Per farsi approvare il vaccino

Il Mattino: Conte Again

il Quotidiano del Sud: Dazi bocciati, la furia di Trump

il manifesto: Il gioco / del dazio

Domani: I giudici americani bloccano i dazi Trump all’angolo: «Colpo di stato»