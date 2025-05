Buongiorno24 del 30 Maggio 2025

30/05/2025 09:13:00

Queste le principali notizie di oggi, 30 maggio 2025.

Castelvetrano, arrestati padre e figlio per spaccio di droga

Operazione antidroga dei Carabinieri a Castelvetrano. Arrestati un uomo di 64 anni e il figlio di 33, sorpresi con oltre un chilo di hashish e dieci grammi di crack. Decisivo l’intervento delle unità cinofile di Palermo.

Trapani, volontari ripuliscono le aiuole ma vengono multati

Paradosso a Trapani. I volontari dell'associazione Erythros, impegnati a ripulire il “Giardino di Sidonia”, vengono multati dalla Polizia Municipale per divieto di sosta mentre scaricavano gli attrezzi. I volontari chiedono che lo stesso rigore sia usato anche con chi inquina.

Escursionista ferito a Marettimo, intervento in elicottero per salvarlo

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e dell’Aeronautica Militare a Marettimo per salvare un turista padovano di 63 anni. L’uomo, scivolato lungo un sentiero impervio, è stato recuperato con l’elicottero e trasportato all’ospedale di Trapani.

Trapani Calcio, stangata del Tribunale Federale: -8 punti e Antonini inibito

Pesanti sanzioni per il Trapani Calcio: otto punti di penalizzazione per il mancato versamento di Irpef e Inps, nella vicenda dei falsi crediti d’imposta. Sei mesi di inibizione anche per il presidente Valerio Antonini.

Trapani, tensione politica sul progetto Pinqua al rione Cappuccinelli

Il rione Cappuccinelli torna al centro dello scontro politico a Trapani. Dubbi sul progetto Pinqua e polemiche in Consiglio comunale. Il consigliere Tore Fileccia ("Amo Trapani") denuncia i ritardi e le condizioni strutturali critiche del quartiere.

Qualità della vita: la provincia di Trapani non è un paese per giovani

La provincia di Trapani bocciata nell’indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Penultima in Italia per il benessere dei bambini e 63esima su 107 province per la fascia d’età tra i 18 e i 35 anni. Mancano opportunità e servizi.

Cgil e Pd davanti l’Assessorato alla Salute: "Sanità siciliana al collasso"

Sit-in ieri mattina a Palermo promosso da Cgil e Pd davanti l’assessorato regionale alla Salute. Al centro della protesta, le lunghe liste d’attesa e i Livelli essenziali di assistenza non garantiti ai cittadini siciliani.

Marsala, solo due condanne nel processo sulle truffe e la ricettazione

Due soli condannati su 17 imputati nel processo "Maniscalco Nicola Marcello +16", che riguarda gravi truffe commesse tra il 2017 e il 2019 ai danni di Financial Services, American Express, Tim e semplici cittadini marsalesi.

Petrosino, assolti in appello Marco e Michele Buffa dall’accusa di voto di scambio

Ribaltata la sentenza di primo grado che aveva condannato Marco e Michele Buffa a 15 anni ciascuno per voto di scambio mafioso alle elezioni comunali di Petrosino. La Corte d’Appello di Palermo li ha assolti. Marco Buffa resta in carcere per altre accuse.

