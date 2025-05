Marsala, il 1° giugno tour guidato nell’area archeologica di Capo Boeo con ArcheOfficina

30/05/2025 08:46:00

Domenica 1 giugno, dalle ore 10 alle 13, l’associazione ArcheOfficina propone un nuovo tour guidato alla scoperta dell’area archeologica di Capo Boeo, uno dei luoghi più ricchi di storia dell’antica Lilibeo.

Un itinerario pensato per approfondire la conoscenza di un sito millenario, attraverso le testimonianze architettoniche e religiose che ne hanno segnato l’evoluzione.

Il percorso si aprirà dalla Plateia Aelia, l’antica arteria principale della città romana, un tempo centro nevralgico della vita urbana. Si proseguirà con la visita alla domus sotto l’ex Cine Impero, impreziosita da mosaici raffinati, e alla domus dell’insula I, dove si potranno ammirare ambienti termali e pavimenti a mosaico di stile africano. Entrambe le tappe saranno illustrate da un archeologo specializzato, che guiderà i visitatori tra mosaici, strutture residenziali e spazi pubblici dell’antica città.

Tappa conclusiva sarà l’“antro della Sibilla”, ambiente ipogeo situato sotto la Chiesa di San Giovanni Battista al Boeo, legato alla fondazione mitica della città. Qui si conserva una sorgente d’acqua dolce, già venerata in epoca tardo romana per culti oracolari e successivamente cristiani.

L’appuntamento è previsto presso l’ingresso dell’area archeologica di Capo Boeo, in Viale Vittorio Veneto, di fronte a Porta Nuova. Il costo del biglietto è di 10 euro, ridotto a 6 euro per i minori di 15 anni. La partecipazione è su prenotazione, con posti limitati. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 351 4849420 o scrivere all’indirizzo lilibeo@archeofficina.com.