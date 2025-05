Mazara del Vallo, due appuntamenti chiudono la rassegna “Il Maggio dei Libri”

30/05/2025 11:01:00

Con due eventi tra narrazione e approfondimento storico, si conclude a Mazara del Vallo la rassegna “Il Maggio dei Libri”, che ha visto per tutto il mese incontri e attività legate alla promozione della lettura.

Venerdì 30 maggio alle ore 18.00, presso la biblioteca dei bambini “L’isola che non c’è” del Seminario vescovile in piazza della Repubblica, si terrà la quarta edizione di “Storie sotto i portici”, la festa di fine anno della biblioteca pensata per salutare i suoi piccoli lettori. L’iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso, è una maratona di letture ad alta voce che coinvolge i lettori della biblioteca, insieme a quelli della biblioteca comunale, delle librerie “Il Colombre” e “Lettera 22”. Sarà presente anche Antonella Marascia con i suoi racconti popolari, i “cunti”, a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Sabato 31 maggio alle ore 17:30, al Civic Center di Mazara, sarà invece presentato il libro “Nascita della Mafia” dello scrittore e saggista Salvatore Mugno. Si tratta di un saggio storico che ricostruisce le origini del fenomeno mafioso sulla base di documenti poco noti, riferiti all’attività svolta in Sicilia tra il 1838 e il 1846 dal Procuratore Generale del Re Pietro Calà Ulloa. Alla presentazione interverranno il giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo, che dialogherà con l’autore, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, Salvatore Vella.

Con questi due appuntamenti si chiude un mese di iniziative che hanno coinvolto scuole, biblioteche, librerie e cittadini, all’insegna della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva.