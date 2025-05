Mazara del Vallo, il 1° giugno debutta “Cosi di 'na vota”: mercatino dell’antiquariato e delle pulci

30/05/2025 14:04:00

Domenica 1° giugno, dalle ore 8:30 alle 18:00, il centro storico di Mazara del Vallo ospiterà la prima edizione di “Cosi di 'na vota”, mercatino dell’antiquariato, dell’hobbistica e del piccolo artigianato, che si snoderà tra le piazze Immacolata, Chinea ed Ettore Ditta. L’iniziativa inaugura una nuova cadenza fissa: il mercatino si svolgerà ogni prima domenica del mese a partire da giugno.

L’evento nasce in attuazione del “Regolamento del Mercatino delle pulci, dell’hobbistica e del piccolo antiquariato” approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 72 del 7 ottobre 2024. La gestione è affidata all’associazione Amazar Aps, selezionata tramite avviso pubblico lo scorso gennaio, che per l’organizzazione si avvale della collaborazione di Funduq.

Il mercatino non sarà solo uno spazio per il riuso e il collezionismo, ma anche un’occasione di animazione culturale e turistica per il centro storico. Sono infatti previste esibizioni di musicisti e gruppi folkloristici per accompagnare le passeggiate tra banchi di antiquariato, artigianato creativo e “svuota cantine”.

L’ingresso è libero.