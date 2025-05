Agroalimentare: stanziati 400mila euro per il Biodistretto Terre degli Elimi

30/05/2025 12:21:00

Il Biodistretto Terre degli Elimi ha ottenuto un finanziamento di 400mila euro nell’ambito dell’Avviso del Ministero delle Politiche Agricole per il sostegno ai Distretti biologici.

Il progetto, recentemente approvato, ha l’obiettivo di incentivare la produzione agricola a ridotto impatto ambientale, rafforzando la filiera biologica e promuovendo la sostenibilità.

Grazie a questo finanziamento, il Biodistretto potrà sviluppare nuove attività nei prossimi due anni. Le principali linee d’intervento riguarderanno l’informazione sul biologico rivolta ai cittadini, la formazione per i produttori agricoli in merito al Regolamento UE 848/2018, l’assistenza tecnica alle aziende per l’innovazione e la certificazione, e la promozione attraverso eventi, fiere e incontri business to business.

Il Biodistretto Terre degli Elimi è un’associazione che riunisce 82 aziende agricole, agronomi, esperti di marketing e 16 Comuni della provincia di Trapani. Tra i membri figurano aziende di trasformazione dell’uva e dell’olivo, cantine sociali, oleifici, realtà e-commerce, associazioni di produttori, un consorzio cerealicolo-viticolo, nonché soggetti del settore turistico, artigianale e della ricerca. Il Biodistretto fa inoltre parte del Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete – CIBO in Sicilia, che comprende circa 1.600 imprese attive in diverse filiere agroalimentari e ittiche dell’isola.

Tra i prodotti primari del Biodistretto figurano uva, grani antichi siciliani, legumi, ortaggi, olive, agrumi, frutta, fichi d’India, melone e aglio. I prodotti trasformati includono vini biologici, farine e paste da grani antichi e legumi, biscotti, olio extravergine di oliva e altri derivati.

"Grazie a questa nuova opportunità, il Biodistretto, dopo il suo riconoscimento - primo in Sicilia e inserito nell’elenco nazionale del Ministero dell’agricoltura - avvenuto il 29 aprile del 2024, rafforza il suo ruolo come un nuovo punto di riferimento per l’agricoltura biologica in Sicilia occidentale - dichiarano il Sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi e il dott. Filippo Salerno, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Biodistretto - favorendo la crescita economica e la sostenibilità ambientale. Qui, in questa parte della Sicilia - continuano - la superficie coltivata in BIO ha superato il 30 %, raggiungendo molto tempo prima gli obiettivi fissati dalla TRANSIZIONE ECOLOGICA e del FARM to FORK. L'approvazione di questo progetto sara un'ulteriore opportunità per promuovere i nostri prodotti bio e per valorizzare un intero territorio".