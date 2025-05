Le ragazze della Pallamano Marsala volano ai quarti di finale delle Finali Nazionali Under 16

30/05/2025 22:20:00

Grande traguardo per la Autosicura Pallamano Marsala, che continua a portare in alto il nome della città nei campionati nazionali di pallamano femminile. Le ragazze lilibetane chiudono con uno splendido secondo posto il proprio girone (Girone A), strappando così il pass per i quarti di finale. Una fase a gironi condotta con carattere e determinazione: nette le vittorie contro il Malo (31-21) e contro le campionesse siciliane del Mattroina (27-20), con l’unica sconfitta arrivata contro le campionesse d’Italia del Cassano Magnago (21-32), squadra di altissimo livello. Il secondo posto nel girone proietta ora la Pallamano Marsala verso una fase finale di grande prestigio, dove dovrà confrontarsi con squadre tra le più esperte e attrezzate del panorama nazionale:

• Conversano

• Laugen

• Taufers

• Tushe Prato

• Cassano Magnago

• Oderzo

Un risultato che conferma la crescita costante della squadra e il valore del progetto sportivo. Le ragazze sono pronte a dare battaglia anche nella fase finale, con l’orgoglio di chi rappresenta una città intera.