Custonaci verso l'UNESCO, Bica (FdI): "Ecosistema antropico oltre che paesaggio e natura"

30/05/2025 17:30:00

Custonaci candidata a Patrimonio dell'Umanità UNESCO: un progetto per valorizzare un paesaggio culturale unico

Nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, a Roma, si è tenuta la presentazione ufficiale della candidatura di Custonaci per l’inserimento nella lista propositiva nazionale dell’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, nella categoria “Paesaggio Culturale”.

Il progetto mira a promuovere e tutelare un territorio straordinario, che si estende dalla Riserva Naturale Orientata di Monte Cofano al pittoresco borgo marinaro di Cornino, fino alla storica Grotta Mangiapane. Si tratta di un'area in cui la bellezza naturale si intreccia con una profonda identità culturale e storica, dando vita a un ecosistema antropico raro e prezioso.

All’evento era presente anche l’On. Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa:

“Oggi abbiamo assistito a un momento storico – dichiara Bica. – Questa candidatura rappresenta una visione strategica per lo sviluppo della Sicilia Occidentale. Non si tratta solo di ottenere un riconoscimento prestigioso, ma di costruire un modello di turismo sostenibile che generi sviluppo economico per le comunità locali. Custonaci è paesaggio, natura e soprattutto un ecosistema antropico che descrive un'identità culturale.”

Tra i punti di forza del dossier di candidatura spiccano elementi identitari come il marmo "Perlato di Sicilia", materiale di eccellenza estratto localmente e noto a livello internazionale, e la già citata Grotta Mangiapane, celebre per ospitare uno dei presepi viventi più suggestivi d’Italia, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e di mantenere vive antiche tradizioni artigianali e rurali.

Il progetto ha ottenuto il sostegno di importanti istituzioni e realtà territoriali, tra cui l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, il Parco Archeologico di Segesta, l’Università “Kore” di Enna, il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, l’Unione dei comuni Elimo-Ericini, il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Club per l’UNESCO Trapani.